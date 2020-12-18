Twitter mavi tik almak için tarihi açıkladı

Twitter mavi tik alma işlemini birkaç hafta önce tekrar başlatacağını duyurmuştu. Yaklaşık 3 yıl kadar önce doğrulama rozeti dağıtmayı bırakan mikroblog sitesi, herkesin beklediği bu özelliğin 2021'de tekrar başlayacağını açıklamıştı. Fakat Twitter mavi tik almak için kesin bir tarih belirtmemişti. Sosyal medyanın tanınan ismi şimdi her şeyi başlatacak kesin tarihi açıkladı.

TWİTTER MAVİ TİK ALMA İŞLEMİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Twitter Blog sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, mavi tik almayı içeren doğrulama politikasının yenilenmesiyle birlikte 20 Ocak 2021'de tekrar başvuruları almaya başlayacağını duyurdu. Doğrulama sürecinde başvuru sahipleri kimliklerini doğrulayacak ve bir kategori seçecek. Ancak Twitter, bir yandan doğrulama rozetleri dağıtırken bir yandan da doğrulama rozetlerini kaldıracak.

YENİ KURALLAR YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Twitter politikası uyarınca, kuralları ciddi şekilde veya tekrar tekrar ihlal eden hesaplardan mavi tik işaretlerini kaldırabilecek. Bu tür hesaplar duruma göre değerlendirilecek.

