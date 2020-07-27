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Twitter meğer bu yüzden hacklenmiş! İşte olayın altında yatan sebepler...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.07.2020 09:58 | Son Güncelleme

Günümüzün en yaygın kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, geçtiğimiz günlerde yaşanan hacklenme olayı ile gündeme geldi. Birçok ünlü insanın onaylı hesaplarından elektronik para birimi olan Bitcoin hakkında paylaşımlar yapıldı. Bu olayı kimin ve kimlerin ne amaçla yaptığı insanları bir hayli düşündürdü.

Twitter meğer bu yüzden hacklenmiş! İşte olayın altında yatan sebepler...

Maksimum 280 karakter kullanarak "tweet" atmanızı sağlayan platformda Barack Obama, Elon Musk gibi ünlü insanların hesapları ele geçirildi. Ele geçirenler hesaplardan Bitcoin çekilişi paylaşımları yaptılar. Bu şaşırtan gelişme ile harekete geçen Twitter, ünlülerin hesaplarına kısıtlama getirme kararı aldı. Kripto para birimi üzerinden insanları dolandırmayı amaçlayan paylaşımlar yoğun tepki topladı.

ATILAN PAYLAŞIMLARDA NE YAZIYORDU?

Tweetlerde kullanıcıların belirli kripto para hesabına bitcoin göndermeleri durumunda iki katı miktarının tekrar para gönderen insanlara iletileceği belirtildi. Tweetler paylaşıldıktan dakikalar sonra hesapta 320'den fazla işlem gerçekleştiği ortaya çıktı. Dolandırıcıların paylaşımları henüz Twitter tarafından kaldırılmamışken değeri 110 bin Amerikan Doları'ndan fazla bitcoin transferi yapılmış.

SALDIRIYI NASIL GERÇEKLEŞTİRDİLER?

Joe Biden, Apple, Kim Kardashian gibi isimlerin hesapları üzerinden gerçekleşen siber saldırının Twitter Core ve bazı 3'üncü parti uygulamalardaki açık sayesinde olduğu tahmin ediliyor. Sızıntı sayesinde bazı Twitter çalışanlarının girebildiği kontrol paneline ulaşım sağlandı. Bu panel Twitter hesaplarına kolayca erişim sağlıyordu. 15 Temmuz gecesi yaşanan bu olayın devamında Twitter yüzde 4'lük bir değer kaybına uğradı.

TWITTER CEO'SU JACK DORSEY'İN AÇIKLAMALARI

Jack Dorsey, koordineli gerçekleşen bu olayın sosyal mühendislik yöntemiyle hedefinin direkt Twitter çalışanları olduğunu belirtti. Bu Twitter çalışanları şirketin iç sistemlerine erişim hakkı bulunan kişilerdi. Hackerların erişim yolu buldukları anda bazı kişilerin doğrulanmış hesaplarını ele geçirdiklerini söyleyen Dorsey, fark ettiklerinde hesapları kitlediklerini ve paylaşımları kaldırdıklarını açıkladı. Twitter bu hesaplar üzerinde incelemelerini tamamladıktan sonra hesabı sahiplerine verme kararı aldı.

FBI'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Olay üzerinde çalışmalarını sürdüren FBI, kripto para üzerinden dolandırıcılık yapmaya çalışan siber suçlulara karşı halkın dikkatli olması gerektiğini belirtti. Güvenlik ihlali sonucunda gerçekleşen bu siber saldırıya kimsenin kurban gitmemesi üzerinde durulduğu açıklandı. Buna benzer bir olay Jack Dorsey'i hedef alarak geçen sene yaşanmıştı. Jack Dorsey'in hesabını çalan hackerlar ırkçı mesajlar ve bomba tehdidi içeren paylaşımlar yapmışlardı. Yapılan paylaşımların birinde Twitter'ın San Francisco'daki merkez binasının bombalanacağı iddia edilmişti.

SAHTE BİLGİ KORKUSU

Uzmanlar bu tür paylaşımların güvenilir hesaplardan yapılmasının daha büyük sorunlara yol açabileceğini belirtti. Örnek vermek gerekirse ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabından yapılan sahte bir paylaşımın küresel bir krize yol açma durumu olabilir. Daha önce Associated Press hesabından yapılan doğru olmayan haber borsada düşüşe yol açmıştı.

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