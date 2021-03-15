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Twitter Memphis Depay'ın ilk adının yer aldığı tweet'leri engelliyor!

15.03.2021 10:42 | Son Güncelleme:
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Twitter Memphis Depay'ın ilk adının yer aldığı tweet'leri engelliyor!

Sosyal medyada ortaya çıkan iddialara göre, Twitter, Olympique Lyonnais kulübünün ünlü futbolcusu Memphis Depay'ın ilk adını yazanların tweet'ini engelliyor. Popüler mikroblog sitesi, Twitter kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle içinde 'memphis' geçen tweet'leri 12 saat boyunca yasaklıyor. İlginç durumun nedeni henüz belli değil.

Twitter geçtiğimiz haftalarda Spaces ve Super Follows gibi bir dizi özellik hakkında bilgiler paylaştı. Fakat yeni haftanın başlangıcında Twitter'ın gündeme gelme nedeni, oldukça farklı oldu. Zira popüler mikroblog sitesi, bu kez Olympique Lyonnais kulübünün ünlü futbolcusu Memphis Depay'ın ismi (memphis) ile gündeme geldi. Peki Memphis Depay ile Twitter arasında nasıl bir bağlantı var?

MEMPHİS YAZANLARA ENGEL

Twitter kullanıcılarının iddiasına göre, Twitter, ünlü futbolcu Memphis Depay'ın ilk adını (memphis) yazanların tweet'ini engelliyor. Tweet, söylenildiği kadarıyla 12 saat boyunca Twitter kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yasaklanıyor. Twitter'ın 'memphis' adına karşı neden böyle bir engelleme yaptığı ise henüz bilinmiyor. Ancak bu, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelmiş durumda. Hatta ünlü futbolcunun kulübü de söz konusu engellemeye karşı sessiz kalmış değil.

Memphis Depay tweeti

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OLYMPİQUE LYONNAİS KULÜBÜ TWEET ATTI

Olympique Lyonnais resmi Twitter hesabı üzerinden Twitter'ı da etiketleyerek bir gönderi paylaştı. Futbol kulübü, paylaştığı tweet'te, ''Hey, @Twitter – Onun (Memphis Depay) hakkında konuşabilir miyiz?" ifadesini kullandı.

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