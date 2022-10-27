Twitter merkezine lavaboyla giren Elon Musk, çalışanların yüreğine su serpti!

Elon Musk, dünyanın manşetleri en çok süsleyen anlaşmalarından biri olan 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasını tamamlanmaya artık çok yakın. Musk, dün Twitter merkezine dahi girdi. Hem de bunu kendi tarzında gerçekleştirdi ve bir lavaboyla merkeze giriş yaptı. Bu çılgın anın bir videosunu Twitter hesabından paylaşan Musk, sosyal medyayı adeta salladı. Ancak Twitter kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu Elon Musk'ın Twitter merkezine lavaboyla giriş yapmasını konuşurken, Twitter çalışanlarının aklı tahminen başka yerdeydi. Onlar, büyük ihtimalle Elon Musk'ın onları işten çıkartıp çıkartmayacağını düşünüyordu. Çünkü Musk'ın şirketi devraldığında personelin yüzde 75'ini işten çıkarmayı planladığı söylenmişti.

ELON MUSK'IN "YÜZDE 75 PLANI" YOK

Ancak Bloomberg'in haberine göre Elon Musk, Çarşamba günü Twitter çalışanlarına şirketi devraldığında personelin yüzde 75'ini işten çıkarmayı planlamadığını kaydetti. Böylece çalışanların yüreğine su serpmiş oldu.

Bununla birlikte, Twitter'ın personelinin %75'ini yani yaklaşık 5 bin 600 çalışanını birden çıkartmasının sosyal medya şirketini çalışamaz hale getirebileceğinden bahsediliyor. Habere göre, çalışanlar hala endişeliler.

Elon Musk ise cuma günü anlaşmayı imzalamayı planladığını açıkladı.

