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  4. Twitter, Musk'ın 44 milyar dolarlık anlaşmadan vazgeçmesi üzerine mahkemeye gidiyor

Twitter, Musk'ın 44 milyar dolarlık anlaşmadan vazgeçmesi üzerine mahkemeye gidiyor

31.08.2022 06:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter, iş insanı Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satın almadan vazgeçmesi üzerine mahkemeye gideceklerini açıkladı.

Twitter, Musk'ın 44 milyar dolarlık anlaşmadan vazgeçmesi üzerine mahkemeye gidiyor

Twitter, iş insanı Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satın almadan vazgeçmesi üzerine mahkemeye gideceklerini açıkladı.

Dünyanın en zengini ve elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın sahibi olan Elon Musk, Cuma günü yaptığı açıklamada Twitter'ın anlaşmanın gereklerine uymadığını gerekçe göstererek sosyal medya şirketini 44 milyar dolara satın almaktan vazgeçtiğini belirtmişti.

Twitter'ın hisseleri bunun üzerine yüzde 6 düştü.

Twitter'ın hisseleri Musk'ın satın almayı Nisan ayında duyurduğu seviyeden yüzde 35 daha aşağıda.

Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor ise bunun üzerine yaptığı açıklamada şirketinin yasal yollara başvurmayı düşündüğünü dile getirdi.

Taylor, açılacak davayı kazanacaklarından emin olduğunu vurguladı.

Musk'ın avukatları ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptıkları açıklamada, Twitter'ın, sahte veya spam hesaplarla ilgili bilgi taleplerine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtti.

Musk, anlaşmadan vazgeçmesine bir başka gerekçe olarak da Twitter'ın üst düzey yöneticilerini ve satın almadan sorumlu olan yeteneklerinin üçte birini kovmasını gösterdi.

Bu tarz davalar uzun sürse de Reuters haber ajansına konuşan bir Twitter yetkilisi davanın birkaç hafta içinde başlamasını ve birkaç ayda sona ermesini beklediklerini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Twitter
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