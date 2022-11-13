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Twitter neden yavaşladı, çöktü mü? İstiklal Caddesi patlama sonrası Twitter'a girilemiyor

13.11.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformlarının başında gelen Twitter'da erişim sorunu yaşandığı iddia edildi. Twitter'daki yavaşlığın sebebi merak edilmeye başlandı. Peki Twitter çöktü mü, neden yavaşladı? 13 Kasım Twitter'a neden girilemiyor? İşte detaylar...

Twitter neden yavaşladı, çöktü mü? İstiklal Caddesi patlama sonrası Twitter'a girilemiyor

Sosyal medya kullanıcıları Twitter'a giriş yaparken sorun yaşadıklarını belirtti. Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası sosyal mecralarda erişim sıkıntı yaşandı. Bununla birlikte Twitter'daki yavaşlığın nedeni sorgulanıyor. Peki Twitter çöktü mü, neden yavaşladı? 13 Kasım Twitter'a neden girilemiyor? İşte detaylar...

Twitter çöktü mü? 13 Kasım Twitter'a neden girilemiyor?

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN GİRİLEMİYOR?

Sosyal medya kullanıcıları Twitter'ın yavaşladığını belirtti.

Twitter çöktü mü? 13 Kasım Twitter'a neden girilemiyor?

İHA'nın haberine göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu.

Edinilen bilgiye göre, Taksim’de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.


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