Twitter, Nijerya Devlet Başkanı'nın hesabını askıya aldı

Twitter'dan yapılan açıklamada, Buhari'nin ülkedeki isyancılara yönelik paylaşımının şirket politikalarını ihlal ettiği belirtilerek hesabının 12 saat boyunca kapatıldığı kaydedildi.

Twitter’a Nijerya Enformasyon Bakanı Lai Muhammed’den yanıt geldi. Muhammed, Twitter'ın kurallarının evrensel olmadığını belirterek, "Devlet Başkanı bir durum hakkında endişeleniyorsa, bunu dile getirme özgürlüğüne sahiptir." ifadesini kullandı.

Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik dün, 1967-70 yılları arasında ülkede 1 milyon kişinin ölüme neden olan sivil savaşı hatırlatarak, "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız." paylaşımında bulunmuştu.

Twitter, 6 Ocak Kongre baskınından sonra eski ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabını, 3 Kasım 2020 seçimleri hakkında yanlış bilgi yaydığı ve halkı isyana teşvik ettiği gerekçesiyle süresiz olarak kapatmıştı. (AA)

