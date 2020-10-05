Twitter o mesajlara izin vermiyoruz dedi ama gerçek öyle çıkmadı

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığının açıklanması sosyal medyayı bir hayli hareketlendirmişti. Trump’ın Twitter hesabından yaptığı duyurunun ardından koronavirüsü destekleyen pek çok paylaşım da yapılmıştı. Konuyla ilgili Twitter bir açıklama paylaştı.

Twitter’ın açıklamasında bu yaklaşımın geçmişi nisan ayına dayandırılsa da Internet Archive üzerinden kayıtlara bakıldığında, bu politikayı 2019’un ilkbaharında duyurduğu “sadeleştirilmiş” kuralları ile birlikte duyurduğu görülüyor. Söz konusu kurallarda, bir kişi veya grubun ölmesini isteyen paylaşımların hoş karşılanmayacağı belirtiliyor.

Twitter’ın iletişim ekibi, söz konusu kurala uymamanın hesap kapanmasına yol açmayabileceğini belirtmeyi ihmal etmedi. Mikro blog servisi, öncelikle içeriğin kaldırılmasının istendiğini ve buna uyulmaması durumunda içerik kaldırılana kadar hesabın askıya alınabileceğini belirtti.

Facebook’tan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada da ABD Başkanı’nın ölmesini isteyen paylaşımlara müsaade edilmediğinin altı çizildi. Facebook bu konudaki yorumlara ve başkanın paylaşımlara etiketlenmesine de izin verilmediğini vurguladı.

Twitter ölüm bedduası içeren paylaşımlara müsaade edilmediğini belirtse de mikro blog servisinin şimdiye kadar bu konuda iyi bir sınav vermediğini belirtmek gerekiyor. Platformda herhangi birinin ölmesini isteyen tweet’lere sıklıkla rastlanıyor. Kimi zaman bu paylaşımlar bir linç eylemine dönüşebiliyor.

