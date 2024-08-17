HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Brezilya'daki X ofisi apar topar kapatıldı! 'Gizli emirle tehdit' iddiası Elon Musk'ı da kızdırdı

Brezilya'daki X ofisi apar topar kapatıldı! 'Gizli emirle tehdit' iddiası Elon Musk'ı da kızdırdı

17.08.2024 22:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya ile X (eski adıyla Twitter) platformu arasında 'sansür' krizi çıktı. Brezilya'daki X ofisi bir anda kapatıldı. X'in sahibi Elon Musk'tan kararla ilgili açıklama geldi. Hem platformun hem Musk'ın açıklamasında hedef alınan isim ise Brezilya Yüksek Mahkeme Başkanı Alexandre de Moraes!

X platformunun iddiasına göre, platformun Brezilya'daki temsilcisi, sansür emirlerine uymaması halinde tutuklanmakla tehdit edildi. Bunun üzerine X, Brezilya'daki ofisini "derhal" kapatma kararı aldı. X’in Küresel Hükümet İlişkilerinden sorumlu departmanından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

X TEMSİLCİSİNE GÖZDAĞI

Açıklamada, dün gece Brezilya Yüksek Mahkeme Başkanı Alexandre de Moraes'ın, X'in ülkedeki yasal temsilcisini sansür emirlerine uymadığı takdirde "tutuklamakla tehdit ettiği" belirtildi.

thumbs_b_c_3ac8a626d2876ab01a80f3867d749c91

"GİZLİ BİR EMİRLE YAPILDI"

Moraes'in bu eylemleri "gizli bir emirle" yaptığı aktarılan açıklamada, "Yüksek Mahkemeye yaptığımız sayısız başvurunun dikkate alınmamasına, Brezilya kamuoyunun bu emirler hakkında bilgilendirilmemesine ve Brezilyalı personelimizin platformumuzda içeriğin engellenip engellenmediği konusunda hiçbir sorumluluğu ya da kontrolü olmamasına rağmen, Moraes, hukuki sürece saygı göstermek yerine Brezilya'daki personelimizi tehdit etmeyi tercih etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

OFİS "DERHAL" KAPATILDI

Açıklamada, personelin güvenliğini korumak adına Brezilya'daki ofisin "derhal geçerli olmak üzere kapatılması" kararı alındığı vurgulandı. X hizmetinin Brezilya halkına sunulmaya devam edileceği bilgisi paylaşılan açıklamada, bu durumun sorumluluğunun "yalnızca" Moraes'e ait olduğu kaydedildi.

thumbs_b_c_b83537d93a557ab3d7936117878f9923

Açıklamada, "Onun eylemleri demokratik yönetimle bağdaşmamaktadır. Brezilya halkının yapması gereken bir seçim var, demokrasi ya da Alexandre de Moraes." değerlendirmesinde bulunuldu.

thumbs_b_c_ebff1e3059724820235f7280714cdee6

ELON MUSK DA TEPKİLİ

X'in sahibi Elon Musk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Brezilya'daki ofislerini kapatma kararının zor olduğunu aktararak, "Alexandre de Moraes'in (yasa dışı) gizli sansürü ve özel bilgilerin devredilmesi taleplerini kabul etmiş olsaydık, eylemlerimizi utanç duymadan açıklamamızın bir yolu yoktu." ifadelerine yer verdi.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Twitter
En Çok Okunan Haberler
Süper Lig'in 2. haftasında başkan istifa etti! "Kulüp yönetilemez hale gelmiştir"

Süper Lig'in 2. haftasında başkan istifa etti! "Kulüp yönetilemez hale gelmiştir"

İstanbul'da sapık kurye kabusu yaşattı! Siparişini getirdiği kadını taciz eden kurye yakalandı

İstanbul'da sapık kurye kabusu yaşattı! Siparişini getirdiği kadını taciz eden kurye yakalandı

Türkiye'den M-Çiçeği (MPOX) için yeni hamle

Türkiye'den M-Çiçeği (MPOX) için yeni hamle

Çeşme ve Menderes'ten alevler yükseliyor

Çeşme ve Menderes'ten alevler yükseliyor

Çamaşırlarla birlikte yıkandı! Ev sahibi şoke oldu

Çamaşırlarla birlikte yıkandı! Ev sahibi şoke oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.