Twitter özgürlük paylaşımı yeni bir tartışma başlattı

Dünyanın en büyük sosyal medya platformları içerisinde yer alan Twitter her geçen gün daha fazla tartışmaya neden oluyor. Bundan 3 yıl kadar önce Twitter hakkında aslında çok fazla tartışma yaşanmıyordu. Ancak siyasetçileri yasaklamaya başlaması onun gündeme oturmasına neden oldu.

Arap baharı gibi devasa toplumsal olayları tetikleyen Twitter politikada gerçekten de ciddi bir konuma sahip. Birçok siyasi ya da toplumsal haber Twitter üzerinden toplumla paylaşılıyor. Ayrıca liderler kimi zaman çok aşırı bile olsa görüşlerini burada paylaşıyor. Twitter ise aşırı paylaşımları engelliyor.

Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari’nin hesabı Twitter tarafından askıya alındı. Bunun üzerine Nijerya’da Twitter’a erişim engeli ortaya çıktı. Yani sosyal medya devi tarafından yapılan sansür başka bir sansürü tetiklemiş oldu.

Yaşanan bu gelişmeler üzerine Twitter bir açıklama yaptı. Özgür ve açık internete erişimin modern toplumda temel bir insan hakkı olduğundan bahsetti. Bunun üzerine sosyal medyada birçok kişi Twitter ile ilgili paylaşım yaptı. Bazıları Donald Trump’ın Twitter hesabının askıya alınmasını özgür ve açık internete darbe vurduğunu söyledi.