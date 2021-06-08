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Twitter özgürlük paylaşımı yeni bir tartışma başlattı

08.06.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugünlerde Twitter özgürlük paylaşımı büyük bir etki yarattı. Birçok kişi platformun özgür olmadığını savunuyor. İşte Twitter ve onun yaptığı paylaşım ile birlikte gelen tepkiler.

Twitter özgürlük paylaşımı yeni bir tartışma başlattı

Dünyanın en büyük sosyal medya platformları içerisinde yer alan Twitter her geçen gün daha fazla tartışmaya neden oluyor. Bundan 3 yıl kadar önce Twitter hakkında aslında çok fazla tartışma yaşanmıyordu. Ancak siyasetçileri yasaklamaya başlaması onun gündeme oturmasına neden oldu.

Arap baharı gibi devasa toplumsal olayları tetikleyen Twitter politikada gerçekten de ciddi bir konuma sahip. Birçok siyasi ya da toplumsal haber Twitter üzerinden toplumla paylaşılıyor. Ayrıca liderler kimi zaman çok aşırı bile olsa görüşlerini burada paylaşıyor. Twitter ise aşırı paylaşımları engelliyor.

Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari’nin hesabı Twitter tarafından askıya alındı. Bunun üzerine Nijerya’da Twitter’a erişim engeli ortaya çıktı. Yani sosyal medya devi tarafından yapılan sansür başka bir sansürü tetiklemiş oldu.

Yaşanan bu gelişmeler üzerine Twitter bir açıklama yaptı. Özgür ve açık internete erişimin modern toplumda temel bir insan hakkı olduğundan bahsetti. Bunun üzerine sosyal medyada birçok kişi Twitter ile ilgili paylaşım yaptı. Bazıları Donald Trump’ın Twitter hesabının askıya alınmasını özgür ve açık internete darbe vurduğunu söyledi.

Bazı kullanıcılar Twitter ile ilgili özgür ve açık olmadığı konusunda paylaşım yaptı. Ayrıca muhafazakarları bastırdığı ve yasakladığı ifade edildi. Kimileri ise siyasi figürlerin yasaklanmasını bir ifade özgürlüğü engeli olarak gördüğünü söyledi. Peki sizce gerçekten de Twitter özgür bir sosyal medya platformu değil mi?

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sosyal medya
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