Twitter paralı abonelik sistemini ''Süper Takip'' özelliği ile başlatıyor!

Twitter ücretli olacak iddiası geçtiğimiz haftalarda gündeme gelmişti. Hatta Twitter'dan da konu hakkında bir açıklama gelmiş, gelirlerin artırılması için pek çok projenin masada olduğunu vurgulanarak, ücretli modelin de bu opsiyonlardan biri olduğunu söylenmişti. Nitekim Twitter dün akşam düzenlediği sunum ile ücretli abonelik sistemini resmileştirdi. Twitter, 'Süper Takip' (Super Follows) özelliğini resmen açıkladı.

TWİTTER KULLANICILARI SÜPER TAKİP İLE ABONE OLABİLECEKLER

''Süper Takip'' özelliği ile Twitter kullanıcıları, içerik oluşturan kişilere, ekstra içeriklere erişim sağlamasına karşılık aylık belirli bir ücret karşılığında abone olabilecek. Alınan ekran görüntüsüne göre Twitter, kullanıcılardan bunun için ayda 4,99 dolar ücret alacak. Bir anlamda Patreon'a benzeyen ''Süper Takip'' özelliği ile kullanıcılar özel paylaşımlara erişebilecekken, içerik oluşturan Twitter kullanıcıları da hesapları üzerinden para kazanabilecek. Ayrıca Twitter da bu kazançtan komisyon alarak gelir elde etmiş olacak.

Twitter'ın yeni özelliğini kullanıma sunacağı tarih henüz bilinmiyor. Üstelik Twitter bu özellik için belirlediği komisyon miktarına da değinmedi. Bu detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

