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Twitter paralı abonelik sistemini ''Süper Takip'' özelliği ile başlatıyor!

26.02.2021 11:33 | Son Güncelleme:
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Twitter paralı abonelik sistemini ''Süper Takip'' özelliği ile başlatıyor!

Twitter ücretli mi oluyor? iddiaları sonunda kısmen de olsa gerçek oldu. Twitter, aylık abonelik sistemi sunan ''Süper Takip'' (Super Follows) özelliğini duyurdu. Bu özellik ile birlikte kullanıcılar, belirli bir ücret karşılığında 'Süper takipçilerine' özel içerikler oluşturabilecek.

Twitter ücretli olacak iddiası geçtiğimiz haftalarda gündeme gelmişti. Hatta Twitter'dan da konu hakkında bir açıklama gelmiş, gelirlerin artırılması için pek çok projenin masada olduğunu vurgulanarak, ücretli modelin de bu opsiyonlardan biri olduğunu söylenmişti. Nitekim Twitter dün akşam düzenlediği sunum ile ücretli abonelik sistemini resmileştirdi. Twitter, 'Süper Takip' (Super Follows) özelliğini resmen açıkladı.

TWİTTER KULLANICILARI SÜPER TAKİP İLE ABONE OLABİLECEKLER

''Süper Takip'' özelliği ile Twitter kullanıcıları, içerik oluşturan kişilere, ekstra içeriklere erişim sağlamasına karşılık aylık belirli bir ücret karşılığında abone olabilecek. Alınan ekran görüntüsüne göre Twitter, kullanıcılardan bunun için ayda 4,99 dolar ücret alacak. Bir anlamda Patreon'a benzeyen ''Süper Takip'' özelliği ile kullanıcılar özel paylaşımlara erişebilecekken, içerik oluşturan Twitter kullanıcıları da hesapları üzerinden para kazanabilecek. Ayrıca Twitter da bu kazançtan komisyon alarak gelir elde etmiş olacak.

Süper Takip

Twitter'ın yeni özelliğini kullanıma sunacağı tarih henüz bilinmiyor. Üstelik Twitter bu özellik için belirlediği komisyon miktarına da değinmedi. Bu detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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