HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Twitter paylaşımlara verilen yanıtları olumlu/olumsuz oylayacak bir teste başladığını duyurdu

Twitter paylaşımlara verilen yanıtları olumlu/olumsuz oylayacak bir teste başladığını duyurdu

23.07.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformu Twitter, yapılan paylaşımlara verilen yanıtları olumlu/olumsuz oylayacak bir teste başladığını duyurdu.

Twitter paylaşımlara verilen yanıtları olumlu/olumsuz oylayacak bir teste başladığını duyurdu

Sosyal medya platformu Twitter, yapılan paylaşımlara verilen yanıtları olumlu/olumsuz oylayacak bir teste başladığını duyurdu.

Bunun bir "dislike" (beğenmeme) butonu olmadığını vurgulayan Twitter, testin bazı iOS kullanıcıları için açıldığını belirtti.

Twitter, söz konusu denemelerin "ilgili bulunan yanıt türlerini anlamak için" yapıldığını ve olumsuz oyların diğer kullanıcılar tarafından görülmeyeceğini, yanıtların sırasını da değiştirmeyeceğini söyledi.

https://twitter.com/TwitterSupport/status/1417955590136123398

Sosyal medya sitesinin aktardığına göre, oylama butonları başparmak ya da ok şeklinde olacak.

Ancak bazı kullanıcılar, aşağı yukarı ok butonlarını bir diğer sosyal medya sitesi Reddit'in oylama butonları ile benzer buldu.

Reddit bu yorumlar paralelinde Twitter'ın duyurusuna, üzerinde "ilginç" yazan bir görselle cevap verdi.

https://twitter.com/Reddit/status/1417923829054148609

Twitter'ın kullanıcı araştırmacılarından Cody Elam, yaptığı paylaşımda söz konusu değişikliğin "insanlara, yanıtların kalitesi hakkındaki görüşlerini özel olarak dile getirme ve Twitter'a da daha iyi geri bildirimler elde etme gücü verdiğini"söyledi.

https://twitter.com/codyelam/status/1417923994678751233

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaçmak isteyen kurbanlık keçi çatıdan böyle düştüKaçmak isteyen kurbanlık keçi çatıdan böyle düştü
PARTNERReynmen, Hakkı Bulut'un şarkını mı çaldı! İki müziği duyanlar kulaklarına inanamadıReynmen, Hakkı Bulut'un şarkını mı çaldı! İki müziği duyanlar kulaklarına inanamadı
Delta varyantı paniği! "Ulusal acil durum" ilan ettilerDelta varyantı paniği! "Ulusal acil durum" ilan ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesine gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesine gidiyor

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolmuştu! Acı haber geldi

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolmuştu! Acı haber geldi

Dünya devi Toyota, Tayland'daki üretimi durdurdu

Dünya devi Toyota, Tayland'daki üretimi durdurdu

Seda Sayan'dan radikal karar! "İçimden gelmiyor"

Seda Sayan'dan radikal karar! "İçimden gelmiyor"

Delta varyantı paniği! "Ulusal acil durum" ilan ettiler

Delta varyantı paniği! "Ulusal acil durum" ilan ettiler

Avustralya'da BioNTech aşısıyla ilgili önemli karar! Onaylandı

Avustralya'da BioNTech aşısıyla ilgili önemli karar! Onaylandı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu! 100 kişilik ekip arıyor

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu! 100 kişilik ekip arıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince...

Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince...

Nüfusu 6 binden 60 bine çıktı! "Bütün izinleri kaldırdık"

Nüfusu 6 binden 60 bine çıktı! "Bütün izinleri kaldırdık"

Kısıtlamalar geri mi dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar geri mi dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.