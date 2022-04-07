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Twitter ‘Paylaşımları Düzenleme’ Özelliğini Test Edecek

06.04.2022 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya devi Twitter, kullanıcılara içerik paylaştıktan sonra yeniden düzenleme yapma seçeneği verecek uygulamayı test etmeye başlama hazırlığında. Kararın, milyarder Elon Musk’ın Twitter hissedarı olduğunun açıklandığı günle aynı günde açıklanması dikkat çekti

Twitter ‘Paylaşımları Düzenleme’ Özelliğini Test Edecek

Sosyal medya devi Twitter, kullanıcılara içerik paylaştıktan sonra yeniden düzenleme yapma seçeneği verecek uygulamayı test etmeye başlama hazırlığında. Kararın, milyarder Elon Musk’ın Twitter hissedarı olduğunun açıklandığı günle aynı günde açıklanması dikkat çekti.

Elektrikli otomobil firması Tesla ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in sahibi olan Elon Musk, Twitter’da yüzde 9,2’lik hisse sahibi olduğunu açıklamasının ardından, söz konusu uygulamayla ilgili bir anket düzenledi. Musk’ın Pazartesi günü Twitter üzerinden düzenlediği ankete 4 milyondan fazla kişi katıldı. Anket katılımcılarının yüzde 73,5’inin Twitter paylaşımlarının düzenlenebilmesi için yeni bir özelliğin uygulamaya koyulmasından yana olduğu belirlendi.

Twitter’ın en fazla hisse sahibi ortağı konumuna gelen Musk’ın anket başlatmasının ardından Twitter Genel Müdürü Parag Agrawal da Twitter kullanıcılarına “dikkatli bir şekilde oy kullanmaları” çağrısı yapmıştı.

Diğer taraftan, Twitter’ın tüketici ürünlerinden sorumlu yöneticisi Jay Sullivan ise, konuyla ilgili açıklamasında, söz konusu özelliğin Twitter kullanıcıları tarafından “yıllardır talep edildiğini” ve şirketin bu talep doğrultusunda geçen yıldan bu yana çalışmalar yaptığını belirtti.

Sullivan ayrıca bu özelliğin “zaman kısıtlaması, kontrol ve şeffaflık olmadan” devreye sokulması halinde “topluma açık diyalogların uygunsuz bir şekilde değiştirilmesi için” de kullanılabileceğine vurgu yaparak, uygulamanın uygun bir şekilde hayata geçirilmesinin zaman alacağını söyledi.

Şirketten yapılan açıklamada, paylaşım düzenleme özelliğinin Twitter Blue Labs üyeliği kapsamında önümüzdeki aylarda test edileceği belirtiliyor.

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