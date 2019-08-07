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Twitter paylaşımları yüzünden işinden olan kamu çalışanı yargıda da kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 12:13 | Son Güncelleme

Avustralya Yüksek Mahkemesi, Michaela Banerji'nin görevden alınmasının anayasanın ihlali anlamına gelmediğine hükmetti

Avustralya'da yüksek mahkeme, bir kamu çalışanının, Twitter'da hükümet politikalarını eleştiren paylaşımlarda bulunduğu için işten çıkarılmasının yasalara uygun olduğuna hükmetti.

BBC'nin haberine göre, Michaela Banerji, LaLegale takma ismiyle açtığı Twitter hesabında Avustralya'nın tartışmalı göçmen programlarını eleştiren paylaşımlarda bulunduğu için 2013 yılında görevden alındı.

LaLegale isimli hesabın, bugün İçişleri Bakanlığına bağlı Göç ve Sınır Muhafaza Dairesinin çalışanı Michaela Banerji tarafından yönetildiğinin öğrenilmesinin ardından Banerji, Avustralya Kamu Hizmeti Mesleki Ahlak Kurallarını çiğnediği gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Konu yargıya taşındı ve temyiz mahkemesi, Banerji'nin işten çıkarılmasının, siyasal iletişim özgürlüğünü ihlal ettiği kararını verdi.

Bunun üzerine hükümet kararı Avustralya Yüksek Mahkemesine götürdü. Yüksek Mahkeme de bugün verdiği kararla Banerji'nin görevden alınmasının anayasanın ihlali anlamına gelmediğine hükmetti.

Yüksek Mahkemenin kararında kamu çalışanları "işverenleriyle herhangi bir çıkar çatışmasından kaçınmak için makul adımları atmak zorundadır. Kurallar, bürokratların apolitik olmasını gerektirir." ifadesi kullanıldı.

Karar üzerine gözyaşlarına hakim olamayan Banerji, gazetecilere "Bu sadece benim için değil hepimiz için bir kayıp. Çok, çok ama çok üzgünüm." açıklamasını yaptı.

Topluluk ve Kamu Kesimi Sendikası, Yüksek Mahkemenin kararından, başta sosyal medyadaki paylaşımları olmak üzere Avustralya'nın yaklaşık 2 milyon kamu çalışanı için çıkarımlar yapılabileceğini açıkladı.

Sendika Başkanı Nadine Flood, kamu çalışanlarının, "özel hayata müdahale edici sansürle karşılaşmak yerine normal vatandaşlar gibi davranmalarına izin verilmesi gerektiğini" savundu.

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Avustralya kamu çalışanı Twitter

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