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  4. Twitter QAnon bağlantılı 70 binden fazla hesabı askıya aldı

Twitter QAnon bağlantılı 70 binden fazla hesabı askıya aldı

12.01.2021 08:58 | Son Güncelleme:
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Twitter QAnon bağlantılı 70 binden fazla hesabı askıya aldı

Twitter'dan yapılan açıklamada, askıya alınan hesapların QAnon ile bağlantılı "zararlı içerikler" paylaştığı belirtildi.

Twitter, ABD'de aşırı sağcı komplo teorileri hareketi QAnon ile bağlantılı 70 binden fazla hesabı askıya aldığını duyurdu.

Twitter'dan yapılan açıklamada, askıya alınan hesapların QAnon ile bağlantılı "zararlı içerikler" paylaştığı belirtildi.

Aşırı sağcı komplo teorileri hareketi olarak bilinen QAnon, ABD Başkanı Donald Trump'ın "şeytana tapan pedofillere karşı mücadele verdiğini" savunuyor.

ABD Kongresinin 6 Ocak'ta Trump destekçileri tarafından basılmasının ardından sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve Twitter, Başkan Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı.

Twitter hisselerinde Trump depremiTwitter hisselerinde Trump depremi

Trump destekçileri ve bazı Cumhuriyetçiler, Trump'ın sosyal medya hesaplarının kapatılmasına tepki göstermiş, Twitter hisseleri dün yüzde 6'dan fazla değer kaybetmişti.

(AA)

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