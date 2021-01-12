Twitter QAnon destekçisi 70 bin hesabı kapattı

Twitter, ABD Kongresi'ne Başkan Donald Trump yanlılarının düzenlediği baskının ardından sosyal medyada "QAnon" adı verilen komplo teorilerini yaydığı gerekçesiyle 70'den fazla hesabı kalıcı olarak kapattığını açıkladı.

Twitter'dan yapılan açıklamada, Washington'da yaşanan şiddet olaylarının ardından bu hesapların "QAnon" komplo teorilerini geniş bir kitleye yaymaya hizmet ettiklerine dikkat çekildi. Şirket, çok sayıda hesabın tek kişi tarafından yönetildiğinin tespit edildiğini de vurguladı.

QAnon komplo teorileri nedir?

QAnon, internet platformlarında siyasi kulislerden paylaşıldığı öne sürülen komplo teorilerini yayan bir hakeret. QAnon komplo teorilerini destekleyenler, Trump'ın ABD'deki "derin devlete" karşı mücadele ettiğini ve ayrıca Demokratlar arasında olduğu söylenen pedofiller ve satanistleri ortaya çıkarmaya çalıştığına inanıyor.

QAnon taraftarları, söz konusu bu "derin devlet" içinde bürokratların, gizli servis çalışanlarının ve ordu mensuplarının olduğunu düşünüyor.