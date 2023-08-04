'Twitter rakibi' Threads'e ilgi azaldı mı? Günlük aktif kullanıcı sayısında şaşırtan düşüş...

Meta'nın Twitter rakibi olarak bahsedilen Threads bu kez CNN tarafından hazırlanan dikkat çekici bir haberle gündemde. Haberde ise pazar araştırma firmaları Similarweb ve Sensor Tower'ın verilerine yer verildi.

YÜZDE 82 AZALDI

Sensor Tower'a göre Threads'in günlük aktif kullanıcı sayısı 31 Temmuz itibariyle lansmana kıyasla %82 azaldı ve her gün sadece sekiz milyon kullanıcı uygulamaya erişiyor.

Sensor Tower'a göre bu sayı, günlük aktif kullanıcı sayısının yaklaşık 44 milyona ulaştığı uygulamanın piyasaya sürülmesinin ertesi gününden bu yana görülen en düşük sayı.

Sensor Tower, insanların uygulamayı daha az sıklıkta açtığını ve daha az zaman geçirdiğini de sözlerine ekledi.

Şirketin bildirdiğine göre, Threads kullanıcıları ilk gün uygulamayı ortalama 14 kez açtı ve ortalama 19 dakikalarını uygulamada gezinerek geçirdi. Ancak ay sonunda bu rakamlar keskin bir düşüş gösterdi.

GÜNDE SADECE 2,9 DAKİKA

Sensor Tower'da kıdemli bir içgörü analisti olan Abe Yousef, 1 Ağustos itibariyle Threads'te günlük ortalama harcanan sürenin günde sadece 2,9 dakikaya düştüğünü ve insanların uygulamayı kullanarak günde sadece 2,6 oturum geçirdiğini söyledi.

Öte yandan habere göre, Similarweb'den elde edilen bulgular da aynı düşüş modelini gösterdi.

En sert düşüşün ise Threads'in lansmanından hemen sonraki iki hafta içinde gerçekleştiği, ancak yeni verilerin düşüşün nasıl devam ettiğini ve etmekte olduğunu gösterdiği söyleniyor.

Sensor Tower'a göre Threads'in günlük aktif kullanıcı sayısı günde yaklaşık %1 oranında düşmeye devam ediyor.

Şirketin geçen ayki toplantısında konuşan Meta CEO'su Mark Zuckerberg, uygulama konusunda "oldukça iyimser" olduğunu söyledi.

"İlk günden itibaren eşi benzeri görülmemiş bir büyüme kaydettik ve daha da önemlisi, her gün beklediğimden daha fazla insanın geri geldiğini görüyoruz. Şimdi de elimizde tutmaya ve temel unsurları geliştirmeye odaklandık. Bundan sonra da topluluğu mümkün olduğunu düşündüğümüz ölçekte büyütmeye odaklanacağız." dedi.

Threads yalnızca bir avuç özellik ile başlatıldı ve daha sonra ters kronolojik içerik akışı, uygulamanın masaüstü sürümü ve doğrudan mesajlar gibi çok talep edilen araçları ekleme sözü verdi.

10 Temmuz'da Zuckerberg, 100 milyondan fazla kişinin Threads'e kaydolduğunu ve bunun da Threads'i tarihin en hızlı büyüyen uygulamalarından biri haline getirdiğini duyurmuştu.

Şirketin, kullanıcıların ilgisini canlı tutabilecek "elde tutmayı sağlayan özellikler" eklemeyi araştırdığı bildirildi.

TWITTER'DI, "X" YAPTI

Ayrıca, günlük 100 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan Twitter ise Forbes'a göre 236,2 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin adamı olan milyarder Elon Musk tarafından X olarak yeniden markalandırıldı.