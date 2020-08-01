Twitter Saldırılarıyla İlgili 3 Şüpheli Hakkında Suçlama

Sosyal medya platformu Twitter’ın dahili sistemine sızarak aralarında işadamı ve siyasetçilerin bulunduğu çok sayıda ünlü ismin hesaplarının ele geçirilmesiyle ilgili 17, 19 ve 22 yaşlarında üç şüpheli tespit edildi, ikisi gözaltına alındı.

ABD Adalet Bakanlığı, aralarında eski ABD Başkanı Barack Obama ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in de olduğu birçok ismin Twitter hesaplarının ele geçirilmesi olayıyla ilgili üç şüpheli hakkında iddianame hazırlandığını açıkladı.

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Chaewon lakaplı 19 yaşındaki İngiliz genç Mason Sheppard ve Orlando’da yaşayan Rolex lakaplı 22 yaşındaki Nima Fazeli, Twitter saldırısıyla ilgili suçlanıyor.

Bakanlık üçüncü şüphelinin ismini açıklamadı. Ancak Florida eyaleti yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Tampa kentinde yaşayan 17 yaşındaki Graham Ivan Clark olayla ilgili olarak gözaltına alındı.

Federal Soruşturma Bürosu da (FBI) isimlerini vermediği iki şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Florida Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Clark’ın 15 Temmuz’da ele geçirdiği kişilerin hesaplarından dijital para birimi bitcoin ile ilgili sahte mesajlar attığı ve kamuya açık işlem hareketlerine göre bu sayede 100 bin dolar topladığını kaydetti. Clark hakkında dolandırıcılıktan 30 ayrı suçlama yöneltileceği belirtildi.