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Twitter Saldırılarıyla İlgili 3 Şüpheli Hakkında Suçlama

01.08.2020 00:51 | Son Güncelleme

Twitter’ın dahili sistemine sızarak çok sayıda ünlü ismin hesaplarının ele geçirilmesiyle ilgili 17, 19 ve 22 yaşlarında üç şüpheli tespit edildi, ikisi gözaltına alındı

Twitter Saldırılarıyla İlgili 3 Şüpheli Hakkında Suçlama

Sosyal medya platformu Twitter’ın dahili sistemine sızarak aralarında işadamı ve siyasetçilerin bulunduğu çok sayıda ünlü ismin hesaplarının ele geçirilmesiyle ilgili 17, 19 ve 22 yaşlarında üç şüpheli tespit edildi, ikisi gözaltına alındı.

ABD Adalet Bakanlığı, aralarında eski ABD Başkanı Barack Obama ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in de olduğu birçok ismin Twitter hesaplarının ele geçirilmesi olayıyla ilgili üç şüpheli hakkında iddianame hazırlandığını açıkladı.

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Chaewon lakaplı 19 yaşındaki İngiliz genç Mason Sheppard ve Orlando’da yaşayan Rolex lakaplı 22 yaşındaki Nima Fazeli, Twitter saldırısıyla ilgili suçlanıyor.

Bakanlık üçüncü şüphelinin ismini açıklamadı. Ancak Florida eyaleti yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Tampa kentinde yaşayan 17 yaşındaki Graham Ivan Clark olayla ilgili olarak gözaltına alındı.

Federal Soruşturma Bürosu da (FBI) isimlerini vermediği iki şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Florida Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Clark’ın 15 Temmuz’da ele geçirdiği kişilerin hesaplarından dijital para birimi bitcoin ile ilgili sahte mesajlar attığı ve kamuya açık işlem hareketlerine göre bu sayede 100 bin dolar topladığını kaydetti. Clark hakkında dolandırıcılıktan 30 ayrı suçlama yöneltileceği belirtildi.

Savcılık yetkilileri, Florida eyalet yasalarının mali suçlarda reşit olmayanların yetişkin olarak yargılanmasına olanak sağlamasından dolayı, Clark hakkındaki kovuşturmanın federal değil eyalet yasaları kapsamında yapılacağını belirtti.

Diğer iki şüpheli hakkında ise California federal mahkemesinde dava açıldı.

15 Temmuz’daki siber saldırıda, korsanlar Demokrat Partili başkan adayı Joe Biden, eski Başkan Barack Obama, televizyon yıldızı Kim Kardashian ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın hesaplarını kontrol altına almak için, Twitter çalışanlarının kullanıcı adı ve şifrelerini ele geçirmişti.

Siber korsanların hedef aldığı tanınmış isimler arasında rap şarkıcısı Kanye West, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yatırımcı Warren Buffett ile araç paylaşım firması Uber ve teknoloji devi Apple'ın firma hesapları da bulunuyordu.

Siber korsanlar, bu kişilerin hesaplarından paylaştıkları mesajlarla takipçilerden bir dizi adrese dijital para birimi bitcoin göndermelerini talep etmişti. Bu transferlerin ardında bıraktığı dijital izler, soruşturmacılara, siber saldırının sorumlularının kimliğini belirlemede yardımcı oldu.

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