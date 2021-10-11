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Twitter sert tartışmalar konusunda bazı önlemler almaya hazırlanıyor

11.10.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'da zaman zaman sert tartışmalar yaşanabiliyor. Twitter bu konuda bazı önlemler almaya karar vermiş durumda.

Twitter sert tartışmalar konusunda bazı önlemler almaya hazırlanıyor

Hararetli tartışmalara sahne olan bu tür sosyal medya platformları insanları bazen çileden çıkarabiliyor. Durum böyle olunca Twitter bazı önlemler almaya karar verdi. Herhangi bir sohbetin hararetli ve gergin olduğunun anlaşılması halinde uygulamada bir uyarı görünecek.

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Android ve iOS kullanıcıları için erişime açılan bu yeni özellik deneme aşamasında. Özellik, kullanıcılara tartışmanın içerisine girmeden önce saygı çerçevesinde iletişim kurmanın önemli olduğunu söylüyor. Böylece onları uyararak sert faaliyetlerde bulunmamaları sağlanacak.

TWITTER ORTALIĞI SAKİNLEŞTİRECEK

Twitter platformu tarafından geliştirilen bu özellik ile birlikte sohbetlerin alt kısımları da aktif gösterilecek. Bu alt kısımlarda dikkat uyarısı yer alacak. Kısacası Twitter ortalığı sakinleştirmeye çalışacak. Twitter sert tartışmalar yaşanmasından pek memnun değil.

Şirket bu konuda yapay zeka teknolojisini kullanacak. Sohbet esnasında yazılan sözcüklere bakılıp karar verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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