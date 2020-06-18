Twitter sesli tweet özelliğini kullanmaya başladı!

Twitter günümüzde kullanıcı sayısını gün geçtikçe artırmayı başarıyor. İnsanların fikirlerini paylaşabildiği Twitter'da yetkililer de kullanıcılardan gelen istekler doğrultusunda sitelerine yeni özellikler eklemeye çalışıyorlar. Bunun son büyük örneğini Twitter'daki karakter sayısının artırılmasıyla yaşamıştık hatırlarsanız. Fakat Twitter bu kez gelen yenilik karakter sayısının artırılmasından daha da ötede; O yeniliğin ismi sesli tweet.
Twitter, yayınlanan bir blog yazısıyla birlikte bugünden itibaren sesli tweet özelliğini kullanıma sunduğunu açıkladı. Açıklamada, ''Bazen 280 karakter yeterli olmuyor ve bazı konuşmaya özgü nüanslar kayboluyor. Bugünden itibaren Twitter'ı kullanış şeklimize daha insani bir dokunuş ekleyecek yeni bir özelliği test ediyoruz.'' denildi. Peki Twitter'ın sesli tweet özelliği nasıl kullanılacak?
Sesli tweet özelliğini kullanmak oldukça kolay. Twitter'a girildiğinde tweet ekranının hemen sol altında bir ses kayıt simgesi görünecek. Bu simgeye tıklanıldığında, tıpkı Facebook Messenger'da ses kaydı atar gibi kırmızı butonlu bir ekran gelecek ve bu butona basarak 140 saniyelik ses kaydı alınmaya başlanacak. Kayıt tamamlandığında profil fotoğrafınızın olduğu sesli bir video, tweet'inizde görünecek. 140 saniyelik sınır aşıldığında ise sesli tweet'ler parçalanarak tweet sıralamanıza eklenecek. Fakat bu özelliği kullanmak için de bazı şartlar var.
You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!— Twitter (@Twitter) June 17, 2020
Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD
Twitter'ın sesli tweet özelliği tweet alıntılanırken ya da bir tweet yanıtlanırken kullanılamayacak. Sadece sıfırdan bir tweet atarken bu özellik kullanılabilecek. Twitter'ın sesli tweet özelliği şimdilik bazı Twitter iOS kullanıcıları tarafından test ediliyor. Türkiye'de de bazı şanslı kullanıcılar bu özelliğin tadını çıkartabiliyor. Test sürecinin bitmesiyle birlikte özelliğin tüm Twitter kullanıcılarına gelmesi bekleniyor. Tabi Twitter Android kullanıcılarına da.
Okuyucu Yorumları 0 yorum