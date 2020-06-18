Twitter sesli tweet özelliğini kullanmaya başladı!

Twitter günümüzde kullanıcı sayısını gün geçtikçe artırmayı başarıyor. İnsanların fikirlerini paylaşabildiği Twitter'da yetkililer de kullanıcılardan gelen istekler doğrultusunda sitelerine yeni özellikler eklemeye çalışıyorlar. Bunun son büyük örneğini Twitter'daki karakter sayısının artırılmasıyla yaşamıştık hatırlarsanız. Fakat Twitter bu kez gelen yenilik karakter sayısının artırılmasından daha da ötede; O yeniliğin ismi sesli tweet.

TWİTTER'A SESLİ TWEET ÖZELLİĞİ GELDİ

Twitter, yayınlanan bir blog yazısıyla birlikte bugünden itibaren sesli tweet özelliğini kullanıma sunduğunu açıkladı. Açıklamada, ''Bazen 280 karakter yeterli olmuyor ve bazı konuşmaya özgü nüanslar kayboluyor. Bugünden itibaren Twitter'ı kullanış şeklimize daha insani bir dokunuş ekleyecek yeni bir özelliği test ediyoruz.'' denildi. Peki Twitter'ın sesli tweet özelliği nasıl kullanılacak?

SESLİ TWEET NASIL ATILIR?

Sesli tweet özelliğini kullanmak oldukça kolay. Twitter'a girildiğinde tweet ekranının hemen sol altında bir ses kayıt simgesi görünecek. Bu simgeye tıklanıldığında, tıpkı Facebook Messenger'da ses kaydı atar gibi kırmızı butonlu bir ekran gelecek ve bu butona basarak 140 saniyelik ses kaydı alınmaya başlanacak. Kayıt tamamlandığında profil fotoğrafınızın olduğu sesli bir video, tweet'inizde görünecek. 140 saniyelik sınır aşıldığında ise sesli tweet'ler parçalanarak tweet sıralamanıza eklenecek. Fakat bu özelliği kullanmak için de bazı şartlar var.