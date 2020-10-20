Twitter silme işlemi nasıl yapılır? Mobilden ve PC'den hesap kapatma

Twitter tüm dünyadaki en güncel haberlerin paylaşıldığı ve iyi veya kötü tüm gelişmelerin kısa sürede öğrenilebildiği bir platform. Bunun yanı sıra mizah yönüyle de öne çıkıyor ve kullanıcıları memnun etmeyi başarıyor. Fakat bazen Twitter hesabı güvenlik sorunları nedeniyle kullanıcılara sıkıntı yaşatabiliyor. Kullanıcılar bunun dışında da çeşitli nedenlerden dolayı Twitter hesabını kapatmayı tercih edebiliyor. Siz de Twitter hesap kapatma hatta tamamen silme düşüncesindeyseniz yazımızı dikkatlice okumanız ve yönlendirmelere uymanız yeterli. Twitter silme işlemine dair tüm detayları bu yazıda sizler için bir araya getirdik.

Twitter Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

Twitter hesabınızı isterseniz mobil uygulamanızı kullanarak isterseniz de bilgisayarınızdan hesabınıza giriş yaparak silebilirsiniz.

Bilgisayardan Twitter Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

Twitter hesabınızı bilgisayarınız aracılığı ile silmek için öncelikle aşağıda paylaşmış olduğumuz link üzerinden hesabınıza giriş yapmalısınız. Daha sonra anlatılan adımları tek tek izlemelisiniz.

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