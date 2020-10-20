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Twitter silme işlemi nasıl yapılır? Mobilden ve PC'den hesap kapatma

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.10.2020 17:23 | Son Güncelleme

Twitter hesabınızı kapatmak mı istiyorsunuz? Bu işlemi cep telefonunuzda Twitter uygulaması üzerinden ya da bilgisayarınızdan hesabınıza giriş yaparak nasıl gerçekleştirebileceğinizi ve hesabınızı kapatmadan önce yapmanız gerekenleri bu yazımızda detaylı bir şekilde ele aldık. İşte Twitter silme işlemine dair bütün detaylar...

Twitter silme işlemi nasıl yapılır? Mobilden ve PC'den hesap kapatma

İçindekiler

  • Twitter Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

Twitter tüm dünyadaki en güncel haberlerin paylaşıldığı ve iyi veya kötü tüm gelişmelerin kısa sürede öğrenilebildiği bir platform. Bunun yanı sıra mizah yönüyle de öne çıkıyor ve kullanıcıları memnun etmeyi başarıyor. Fakat bazen Twitter hesabı güvenlik sorunları nedeniyle kullanıcılara sıkıntı yaşatabiliyor. Kullanıcılar bunun dışında da çeşitli nedenlerden dolayı Twitter hesabını kapatmayı tercih edebiliyor. Siz de Twitter hesap kapatma hatta tamamen silme düşüncesindeyseniz yazımızı dikkatlice okumanız ve yönlendirmelere uymanız yeterli. Twitter silme işlemine dair tüm detayları bu yazıda sizler için bir araya getirdik.

Twitter Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

Twitter hesabınızı isterseniz mobil uygulamanızı kullanarak isterseniz de bilgisayarınızdan hesabınıza giriş yaparak silebilirsiniz.

Bilgisayardan Twitter Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

Twitter hesabınızı bilgisayarınız aracılığı ile silmek için öncelikle aşağıda paylaşmış olduğumuz link üzerinden hesabınıza giriş yapmalısınız. Daha sonra anlatılan adımları tek tek izlemelisiniz.

Twitter hesabınıza giriş yapmak için TIKLAYINIZ!

  • Hesabınıza giriş yaptıktan sonra sol tarafta bulunan "Daha fazla" sekmesine tıklayın.

Görsel 1

  • Daha sonra "Ayarlar ve gizlilik" seçeneğine tıklayın.

Görsel 2

  • "Hesabım" seçeneği üzerinden ilerlediğinizde aşağıda "Hesabını devre dışı bırak" seçeneği vardır, buraya tıklayın. Bu sayfada yer alan diğer bilgilere de hesabınızı silmeden önce göz atmanızda fayda vardır.

Görsel 3

  • Karşınıza çıkan sayfada aşağıda yer alan "Devre dışı bırak" yazısına tıkladığınızda hesabınız devre dışı bırakılacaktır.

Görsel 4

Bu sayfada bilmeniz gereken konulara dair bilgiler verilir. Bu bilgiler özetle şöyledir:

  • Her şeyden önce bilmeniz gereken; Twitter kalıcı silme işleminin hemen gerçekleşmeyeceğidir. Daha sonra tekrar kullanmak isterseniz hesabınıza giriş yapabilir, hesabınızı yeniden aktifleştirebilirsiniz. Ama 30 gün boyunca giriş yapmadığınızda hesabınız tamamen silinir ve hesabınıza tekrar giriş yapmanız mümkün olmaz.

  • Hesabınızı kapatsanız da bilgileriniz arama motorlarında görülmeye devam edebilir. Yani hesap kapatma işlemi tüm bilgilerinizin hemen yok olacağı anlamına gelmez.

  • Eğer mevcut hesabınızdaki kullanıcı adınızı veya mail adresinizi başka bir hesap açarken kullanmak isterseniz hesabınızı devre dışı bırakmadan önce bu bilgileri değiştirmelisiniz. Eğer değiştirmeden hesabınızı kapatırsanız Twitter bu bilgilerinizi yeni hesabınızda kullanmanıza izin vermeyecektir. Kullanıcı adı ve mail bilgilerinizi yine ayarlar>hesap bölümünden güncelleyebilirsiniz. Veya karşınıza çıkan son sayfada da bu işlemler için verilen linkleri kullanabilirsiniz.

  • Twitter hesabınızda yaptığınız paylaşımlar, beğendiğiniz ya da retweetlediğiniz gönderiler, takip ettikleriniz veya sizi takip eden kişilere dair saklamak istediğiniz veriler varsa bu verileri de hesabınızı devre dışı bırakmadan önce indirebilirsiniz. "Hesabım" sekmesi üzerinden ilerlediğinizde seçenekleriniz arasında "Verilerinin bir arşivini indir" vardır. Buraya tıklayarak verilerinizi indirebilir ve muhafaza edebilirsiniz.

    • Telefondan Twitter Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

    Hesabınızı telefonunuzda yer alan mobil uygulama üzerinden de kolayca devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler:

    • Hesabınızı açtığınızda sol üst kısımda yer alan profil resminizin üzerine tıklayın. "Ayarlar ve gizlilik" sekmesi üzerinden ilerleyin.

    Görsel 5

    • "Hesap" kısmına tıklayın.

    Görsel 6

    • En altta yer alan "Hesabınızı devre dışı bırakın" yazısına tıklayın.

    Görsel 7

    • "Devre dışı bırak" deyin ve hesabınızı devre dışı bırakın.

    Görsel 8

    Bilgisayardan hesabınızı silerken karşınıza çıkan bilgiler burada da yer alır. Hesabınızı devre dışı bırakmadan önce yapmak istediğiniz işlemleri bu sayfa üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi "Bunları değiştirin" sekmesine tıklayarak değiştirebilirsiniz. Twitter verilerinizi indirmek isterseniz de "Twitter verilerini" yazısına tıkladığınızda işlem başlayacaktır.

    Yukarıda da anlattığımız gibi devre dışı bırakma işlemini 30 gün boyunca iptal edebilirsiniz. Bunun için hesabınıza tekrar giriş yapmanız yeterli olacaktır. Eğer tamamen silme konusunda kararlıysanız da 30 gün boyunca hesabınıza giriş yapmamanız durumunda hesabınız kaldırılacaktır.

    Bu yolların yanı sıra hesabınızı direkt olarak devre dışı bırakmak için aşağıda paylaşmış olduğumuz Twitter hesap silme linki üzerinden de işlem yapabilirsiniz.

    Twitter hesabınızı devre dışı bırakmak için TIKLAYINIZ!

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