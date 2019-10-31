Twitter siyasetle ilişkili reklamları yasaklıyor

Bu kararın ifade özgürlüğü ile ilişkili olmadığını belirten platform kurucusu, yapay zeka teknolojisi kullanılarak görüntülerin manipüle edilmesi anlamına gelen "deepfake" videolara işaret ederek, milyonlarca insanın hayatını etkileyen siyasetin teknoloji ile gün gettikçe manipülasyona daha açık bir hale geldiğini de dile getirdi.

Twitter'ın bir numaralı ismi olan iş adamı, "bir siyasi mesajın insanlara kimi takip edeceklerini seçtikleri an ve tekrar paylaşımlarla ulaştığını, ancak bu mesajların para ile ulaştırılmasının karar mekanizmasını ortadan kaldırdığını ve zoraki bir hal aldığını" söyledi.

Bu kararı ve nedenlerini bir dizi tweetle açıklayan Dorsey, "Siyasi mesaj kazanılmalıdır, satın alınmamalıdır" dedi.

Sadece insanları oy vermeye teşvik etmek gibi siyasetle ilişkili farklı içerikteki reklam kampanyalarına izin verileceğini söyleyen Dorsey, bu kararın bütün dünyada devreye gireceğini belirtti.

Halihazırda bütün internet dünyasının bu sorunlarla mücadele ettiğini belirten Dorsey, bir de bu kampanyalardan para alarak bu sorunları katmanlaştırmanın gereksiz olduğunu söyledi.

Facebook'un zıttı bir adım

Dorsey, "İnsanlara yanlış bilginin yayılmaması için mücadele ettiğimizi söylüyoruz ancak bundan para aldığımızda sanki bir sorun olmuyormuş gibi bir imaj çizmek istemeyiz" dedi.

Bu açıklama Twitter'ın politikasındaki büyük bir değişime işaret ediyor. ABD'deki 2016 seçimleri süresince platform etiketler ve tweetlerle kampanyalar için yeni hedefleme seçenekleri sunmuştu. Ancak bunun sonucunda Rusya merkezli trol kampanyalarının hedefi haline gelmişti.

Diğer yandan bu karar, Facebook'un da politikasına tam karşı bir tutum içeriyor. En son olarak Facebook, yanlış bilgiler içeren siyasi kampanyalara müdahalede bulunmayacaklarını açıklamıştı.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, bu kararlarını, "Gerçeğin erozyona uğramasından korksam da çoğu insanın teknoloji şirketlerinin yüzde yüz doğru olduğuna inandığı şeylerin paylaşılabildiği bir dünyada yaşamak istediğini sanmıyorum" diyerek savunmuştu.