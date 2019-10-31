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Twitter Siyasi İçerikli İlan ve Reklamları Yasakladı

31.10.2019 18:00 | Son Güncelleme

Twitter CEO’su Jack Dorsey, hesabından paylaştığı mesajla 22 Kasım itibariyle sosyal medya platformunda siyasi içerikli reklam ve ilanlara izin verilmeyeceğini açıkladı

Twitter Siyasi İçerikli İlan ve Reklamları Yasakladı

Twitter CEO’su Jack Dorsey, hesabından paylaştığı mesajla 22 Kasım itibariyle sosyal medya platformunda siyasi içerikli reklam ve ilanlara izin verilmeyeceğini açıkladı.

Dorsey’nin bu açıklaması, Demokrat Partili kesim tarafından memnuniyetle karşılanırken, Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyası eleştiriyle yaklaştı.

Jack Dorsey açıklamasında, “Dünya genelinde Twitter’da siyasi ilanlara son verme kararı aldık. Siyasi mesaj gönderme ayrıcalığının satın alınan bir hak değil, kazanılması gereken bir durum olduğuna inanıyoruz” dedi.

Sosyal medya uzmanları, siyasi ilan yasağının, Twitter’ın ticari faaliyetlerini ciddi bir şekilde etkilemeyeceği görüşünde. Ancak karar sonrasında Twitter hisseleri yüzde 1,9 oranında düştü.

Sosyal medya şirketleri Facebook ve Twitter, asılsız bilgiler taşıyan ve seçimlerin gidişatını etkileyebilecek ilanlara izin verdikleri için yoğun baskı altında.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ise, şirketin kar gelirleriyle ilgili toplantısına, Facebook’un siyasi içerikli reklam politikalarını savunarak başladı.

Zuckerberg, siyasi söylemlerin önünü tıkamak istemediklerini belirtti.

Öte yandan Facebook, çalışanlarının şirket yöneticilerine yazdığı ve şirketin siyasi reklam ve ilan politikalarını eleştiren bir mektubun varlığını doğruladı.

Mark Zuckerberg, gelecek yıl şirketin gelirlerinin yüzde 0,5’inin siyasi içerikli ilanlardan geleceğini öngördüklerini söyledi.

Siyasi söylemli içeriklerden kaynaklanacak tartışmaların soruşturmalara yol açabileceğini de dile getiren Zuckerberg, “Bu yılın zor bir yıl olmasını bekliyorum” dedi.

Facebook, 2016 başkanlık seçimlerinde Rusya’nın propagandasıyla seçim sonuçlarını etkileme olasılığında rol oynadıkları için, asılsız ve yanlış bilgilerin yayılmasını önlemeye çalışacakları taahhüdünde bulunmuştu.

Ancak Facebook, siyasetçiler tarafından verilen ilanların içeriklerinin doğruluğunu kontrol etmeyecekleri kararını açıkladıktan sonra, 2020 başkanlık seçimi için yarışan Demokrat Partili aday adaylardan sert eleştiriler almıştı.

Eleştiren aday adaylarının arasında Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Senatör Elizabeth Warren da var.

Biden’ın seçim kampanyası iletişim direktörü Bill Russo yaptığı açıklamada, “Twitter’ın Trump kampanyasının yaptığı gibi, kanıtlanmamış karalama kampanyalarının reklam şeklinde kullanılmasına izin vermeme çabalarını takdirle karşılıyoruz” dedi.

Öte yandan Başkan Trump’ın seçim kampanyası yöneticisi Brad Pascale, Twitter’ın bu adımını, “muhafazakarları susturma çabası” olarak nitelendirdi ve şirketin hissedarlarının “oldukça aptalca bir karar verdiğini” söyledi.

Twitter CEO’su Jack Dorsey, mesajında ayrıca “güç sahibi kişilerin belirli demografik bilgileri hedef alarak siyasi mesajlar vermesi, siyasete oldukça belirgin riskler getiriyor. Çünkü bunlar milyonlarca kişiyi etkileyecek şekilde seçmenlerin algısına etki etmek için kullanılabilir” dedi.

Dorsey, Twitter’ın asılsız bilgilerin yayılmasını önlemeye çalıştığını söylemesinin de güvenilir bir söylem olmadığını ifade etti.

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