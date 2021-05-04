Twitter Siyasi Liderlere Nasıl Davranacağını Kullanıcılara Sordu

Twitter’dan yapılan açıklamaya göre, ankete dünya genelinde 14 dilde yaklaşık 49 bin yanıt geldi. Şirketin bir ay boyunca yaptığı ankette ‘'Twitter’ın kurallarını çiğneyen liderler diğer kullanıcılardan daha mı az yoksa daha mı fazla yaptırımla karşılaşmalı?’’ ya da ‘‘Twitter’ın görevdeki bir devlet başkanı ya da başbakanın hesabını dondurması uygun muydu?’’ gibi sorular soruldu.

Sosyal medya platformu, Mart ayında dünya liderlerinin de diğer kullanıcılarla aynı kurallara tabii olup-olmaması ve kuralları çiğnemeleri halinde ne gibi önlemler alması gerektiği konusunda kamuoyu yoklaması yapmaya başladı.

Twitter 6 Ocak’ta ABD Kongresi’ne destekçileri tarafından düzenlenen saldırıyı yorumlarıyla ve iletileriyle tetiklediği gerekçesiyle eski Başkan Trump’ı kalıcı olarak yasaklamıştı.

Twitter, dünya liderleriyle ilgili nasıl bir politika izlemesi gerektiği konusunda yaptığı ankete rekor düzeyde yanıt aldı. Konu eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Facebook’a geri dönmesi olasılığıyla yeniden gündeme gelmişti.

Twitter sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ‘‘Ekiplerimiz verileri gözden geçirirken yaklaşımımızı güncellemek ve sonraki adımları değerlendirmek için önemli temalar, yeni fikirler ve yaratıcı düşünceler aradık " dedi. Sözcü yanıtların kullanıcıların görüşleriyle ilgili neleri ortaya koyduğuna ise yanıt vermedi.

Anket katılımcılara ‘‘Başkanınız Corona virüsüyle ilgili yanlış bilgi yaysa ya da bir başka ülkenin tarım bakanı adayı, ordunun bir gurup insanı yok edeceği mesajını paylaşsa ne düşünürdünüz?’’ gibi varsayımsal sorular da sordu.

Bu sorulara ‘‘harekete geçmezdim’’ ile ‘‘hesabı kalıcı olarak hemen kapatırdım’’ arasında değişen yanıt seçenekleri sunuldu.

Facebook kesin kararını 5 Mayıs’ta açıklayacak

Twitter, 6 Ocak Kongre saldırısının ardından Trump’a yönelik daha fazla şiddete neden olabileceği gerekçesiyle koyduğu yasağın, yeniden başkan seçilerek göreve dönmesi halinde bile kaldırılmayacağını belirtiyor.

Facebook’un bağımsız denetim kurulu ise Trump’ın yasağının kalıcı olup-olmayacağı konusunda kararını Çarşamba günü açıklayacak. Trump vakasıyla ilgili 9 bin yorum aldığını belirten kurul, bu yoğunluk nedeniyle karar vermekte geciktiklerini bildirmişti.