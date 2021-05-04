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Twitter Siyasi Liderlere Nasıl Davranacağını Kullanıcılara Sordu

04.05.2021 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter, dünya liderleriyle ilgili nasıl bir politika izlemesi gerektiği konusunda yaptığı ankete rekor düzeyde yanıt aldı. Konu eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Facebook’a geri dönmesi olasılığıyla yeniden gündeme gelmişti

Twitter Siyasi Liderlere Nasıl Davranacağını Kullanıcılara Sordu

Twitter, dünya liderleriyle ilgili nasıl bir politika izlemesi gerektiği konusunda yaptığı ankete rekor düzeyde yanıt aldı. Konu eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Facebook’a geri dönmesi olasılığıyla yeniden gündeme gelmişti.

Twitter 6 Ocak’ta ABD Kongresi’ne destekçileri tarafından düzenlenen saldırıyı yorumlarıyla ve iletileriyle tetiklediği gerekçesiyle eski Başkan Trump’ı kalıcı olarak yasaklamıştı.

Sosyal medya platformu, Mart ayında dünya liderlerinin de diğer kullanıcılarla aynı kurallara tabii olup-olmaması ve kuralları çiğnemeleri halinde ne gibi önlemler alması gerektiği konusunda kamuoyu yoklaması yapmaya başladı.

Twitter’dan yapılan açıklamaya göre, ankete dünya genelinde 14 dilde yaklaşık 49 bin yanıt geldi. Şirketin bir ay boyunca yaptığı ankette ‘'Twitter’ın kurallarını çiğneyen liderler diğer kullanıcılardan daha mı az yoksa daha mı fazla yaptırımla karşılaşmalı?’’ ya da ‘‘Twitter’ın görevdeki bir devlet başkanı ya da başbakanın hesabını dondurması uygun muydu?’’ gibi sorular soruldu.

Twitter sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ‘‘Ekiplerimiz verileri gözden geçirirken yaklaşımımızı güncellemek ve sonraki adımları değerlendirmek için önemli temalar, yeni fikirler ve yaratıcı düşünceler aradık " dedi. Sözcü yanıtların kullanıcıların görüşleriyle ilgili neleri ortaya koyduğuna ise yanıt vermedi.

Anket katılımcılara ‘‘Başkanınız Corona virüsüyle ilgili yanlış bilgi yaysa ya da bir başka ülkenin tarım bakanı adayı, ordunun bir gurup insanı yok edeceği mesajını paylaşsa ne düşünürdünüz?’’ gibi varsayımsal sorular da sordu.

Bu sorulara ‘‘harekete geçmezdim’’ ile ‘‘hesabı kalıcı olarak hemen kapatırdım’’ arasında değişen yanıt seçenekleri sunuldu.

Facebook kesin kararını 5 Mayıs’ta açıklayacak

Twitter, 6 Ocak Kongre saldırısının ardından Trump’a yönelik daha fazla şiddete neden olabileceği gerekçesiyle koyduğu yasağın, yeniden başkan seçilerek göreve dönmesi halinde bile kaldırılmayacağını belirtiyor.

Facebook’un bağımsız denetim kurulu ise Trump’ın yasağının kalıcı olup-olmayacağı konusunda kararını Çarşamba günü açıklayacak. Trump vakasıyla ilgili 9 bin yorum aldığını belirten kurul, bu yoğunluk nedeniyle karar vermekte geciktiklerini bildirmişti.

Alphabet Inc firmasına ait YouTube video paylaşım platformu ise Trump’ın kanalının yasağını ‘‘gerçek dünyada şiddete neden olma riskinin azaldığı kararına vardığında’’ kaldıracağını belirtiyor.

Twitter ve Facebook dünya liderlerine, seçilmiş siyasetçilere ve siyasi adaylara diğer kullanıcılardan daha fazla serbestlik tanıyan kurallara sahip.

199 milyon günlük aktif kullanıcıya sahip Twitter daha önce de politikalarını belirlemek için kamuoyu anketlerine başvurmuştu. Twitter kimlik doğrulama politikası hakkında yürüttüğü iki haftalık ankete 22 bin yanıt ve video manipülasyonuyla yapılan iletilerle ilgili anketineyse 6 bin 500 yanıt almıştı.

Twitter ayrıca sivil toplum kuruluşları, insan hakları grupları ve akademisyenlerden de dünya liderlerine yönelik kurallarının nasıl olması gerektiği konusunda görüş aldı. Facebook da denetim kurulundan siyasi liderlerin yasaklanması konusunda görüş istedi.

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