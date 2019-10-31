Twitter siyasi reklamları durduruyor

Uygulama 22 Kasım’dan itibaren geçerli olacak.Sosyal paylaşım platformu Twitter 22 Kasım'dan itibaren siyasi reklamlara son verecek. Siyasetçi adaylarına ve siyasi içeriklere ilişkin reklamlara izin verilmeyeceğini Twitter kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey Twitter paylaşımları ile duyurdu. Dorsey, “Siyasi mesajların satın alınması yerine hak edilmesi gerektiğine inanıyoruz” açıklamasında bulundu. Twitter'da siyasi reklamlara izin verilmemesine ilişkin kuralların uygulama yürürlüğe girmeden bir hafta önce açıklanması bekleniyor.

İnternet tanıtımlarının inanılmaz bir şekilde güçlü ve etkin olduğuna dikkat çeken Dorsey, bu gücün siyasetçiler tarafından suistimal edilebileceğini, seçim sonuçlarını ve böylelikle de milyonlarca kişinin hayatını etkileyebileceğini ifade etti.

Dorsey, yalan ve yanıltıcı bilgiler yer alsa bile siyasi içeriklere karışmama kararı alan Facebook'u da dolaylı olarak eleştirdi. Dorsey, bir yandan yanıltıcı bilgiler içeren videoların yayılmasını engellemeye çalışırken, bir yandan da para karşılığı bu tür videoların yayınlanmasının kuruluşun inandırıcılığına zarar vereceğini belirtti.