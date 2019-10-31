HABER

Twitter siyasi reklamları durduruyor

31.10.2019 11:33 | Son Güncelleme

Twitter, dünya çapında siyasetçi adayları ve siyasi içeriklere ilişkin reklamları durdurma kararı aldı.

Uygulama 22 Kasım’dan itibaren geçerli olacak.Sosyal paylaşım platformu Twitter 22 Kasım'dan itibaren siyasi reklamlara son verecek. Siyasetçi adaylarına ve siyasi içeriklere ilişkin reklamlara izin verilmeyeceğini Twitter kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey Twitter paylaşımları ile duyurdu. Dorsey, “Siyasi mesajların satın alınması yerine hak edilmesi gerektiğine inanıyoruz” açıklamasında bulundu. Twitter'da siyasi reklamlara izin verilmemesine ilişkin kuralların uygulama yürürlüğe girmeden bir hafta önce açıklanması bekleniyor.

İnternet tanıtımlarının inanılmaz bir şekilde güçlü ve etkin olduğuna dikkat çeken Dorsey, bu gücün siyasetçiler tarafından suistimal edilebileceğini, seçim sonuçlarını ve böylelikle de milyonlarca kişinin hayatını etkileyebileceğini ifade etti.

Dorsey, yalan ve yanıltıcı bilgiler yer alsa bile siyasi içeriklere karışmama kararı alan Facebook'u da dolaylı olarak eleştirdi. Dorsey, bir yandan yanıltıcı bilgiler içeren videoların yayılmasını engellemeye çalışırken, bir yandan da para karşılığı bu tür videoların yayınlanmasının kuruluşun inandırıcılığına zarar vereceğini belirtti.

İfade özgürlüğü tartışması

Sosyal paylaşım platformu Facebook, yanıltıcı bilgiler içerse bile para karşılığı siyasi mesajları yayınlamaya devam edeceğini açıklaması nedeniyle özellikle ABD'de yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Facebook'un kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mark Zuckerberg, ABD Temsilciler Meclisi'nde konuyla ilgili soruları yanıtlamış ve Facebook'ta siyasetçilerin ifade özgürlüğü olduğunu belirtmişti. Zuckerberg, demokrasilerde özel şirketlerin siyasetçilere sansür uygulamaması gerektiğini savunuyor.

Zuckerberg'in bu görüşüne karşı çıkan Twitter yöneticisi Dorsey ise "Burada söz konusu olan ifade özgürlüğü değil, burada yaygın erişime ulaşmak için para ödemek söz konusu” ifadesini kullandı.

ABD'deki başkanlık seçimleri

ABD'de 2016 yılında yapılan başkanlık seçimleri öncesinde Facebook ve Twitter üzerinden gerçekte reklam olan, çoğu Trump'ı destekleyen çok sayıda paylaşım yapılmıştı. Gelecek yıl yapılacak seçimlerde aday olmayı planlayan Trump'ın ekibi, Twitter’in kararının muhafazakâr oyları baskı altına alma çabası olarak değerlendirdi. Başkan Trump, Twitter'ı en fazla kullanan siyasetçiler arasında bulunuyor.

Twitter, siyasetçilerin reklam olmayan mesajlarını ise yayınlamayı sürdürecek, ancak burada da Twitter'in hakaret veya nefret suçlarına izin verilmemesine yönelik kuralları geçerli olacak.

Reuters,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Yıllardır izini sürüyorlardı! İlk izlere orada rastlandı Yıllardır izini sürüyorlardı! İlk izlere orada rastlandı
ABD Bağdadi operasyonunun görüntülerini paylaştıABD Bağdadi operasyonunun görüntülerini paylaştı
ABD Hazine Bakanı: Trump'ın elinde yeni Türkiye yaptırımları listesi var ancak...ABD Hazine Bakanı: Trump'ın elinde yeni Türkiye yaptırımları listesi var ancak...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Pakistan'da yolcu treninde facia! Çok sayıda ölü var

Pakistan'da yolcu treninde facia! Çok sayıda ölü var

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Flaş karar! Merih Demiral ayrılıyor

Flaş karar! Merih Demiral ayrılıyor

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Twitter'dan önemli 'siyaset' kararı

Twitter'dan önemli 'siyaset' kararı

ABD Hazine Bakanı: Trump'ın elinde yeni Türkiye yaptırımları listesi var ancak...

ABD Hazine Bakanı: Trump'ın elinde yeni Türkiye yaptırımları listesi var ancak...

SDG'den Suriye ordusunun davetine ret

SDG'den Suriye ordusunun davetine ret

Afrin'de intihar saldırısı!

Pazar yerinde intihar saldırısı: 9 ölü, 30 yaralı

Meksika'da hapishanede isyan: 6 ölü, 2 yaralı

Meksika'da hapishanede isyan: 6 ölü, 2 yaralı

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.