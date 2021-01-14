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Twitter son verileri paylaştı! Oyunla ilgili dikkat çeken artış

14.01.2021 09:49 | Son Güncelleme:
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Twitter son verileri paylaştı! Oyunla ilgili dikkat çeken artış

Çoğumuzu 2020‘nin büyük bir bölümünde evde tutan karantinalar göz önüne alındığında, alternatif eğlence biçimleri popüler oldu. Bu yüzden oyunların popülaritesinde büyük bir artış olduğunu öğrenmek pek de şaşırtıcı değil. Ancak Twitter büyümenin ölçeğinin oldukça şaşırtıcı olduğunu söylüyor.

Geçen hafta Facebook, İngiltere’de mobil oyunlarda yaşanan yüzde 50'lik artış da dahil olmak üzere yıl boyunca gördüğü oyun büyümesine ilişkin son görüşlerini paylaştı. Bu hafta da Twitter, oyun tartışmasıyla ilgili son verilerini platformunda paylaştı. Twitter’a göre: “Şimdiye kadar ilk kez, yıl boyunca oyunla ilgili 2 milyardan fazla tweet atıldı. Yazar sayısı da yüzde 49'luk artışla, 2019’a göre yüzde 75 arttı.”

ALIŞKANLIK HALİNE GELDİ

Oyunla ilgili atılan tweetlerdeki yüzde 75'lik artış, karantinalar düşünüldüğünde olası bir rakam. Ancak karantinaların ardından normal bir hayata dönebilecek olsak bile bu durum değişmeyebilir. Zira bu durum, gençlerin yaşam tarzında bir alışkanlığa evrilmiş görünüyor. Aynı zamanda e-sporlara olan ilgide de artış var.

Twitter ayrıca, Twitter’ın en büyük ikinci kullanıcı pazarı Japonya’nın oyun tartışmalarında başı çektiğini belirtti. Twitter, “Oyun etkinlikleri artık büyük bir iş imkanı ve pandeminin ortasında daha da önemli bir bağlantı fırsatı sağladı. En büyük etkinlikler dünyanın dört bir yanından milyonlarca izleyici çekti.” dedi.

E-spor yıldızları da artık kendi başlarına büyük kitlelere hitap eden insanlar haline geldiler. Oyunların yükselişi sadece Twitter ile de sınırlı değil. Youtube’da 2020‘nin en iyi on kanalından beşi oyunla ilgiliydi. Bu, oyun ve oyun kültürünün büyük bir pazar oluşu anlamına geliyor. Markalaşma yönünde çoğu girişimcinin dikkate alması gereken ve büyüyen bir pazar.

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