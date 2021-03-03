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Twitter Spaces, Clubhouse'dan önce Android'e geldi

03.03.2021 12:32 | Son Güncelleme:
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Twitter Spaces, Clubhouse'dan önce Android'e geldi

Twitter, Clubhouse rakibi Twitter Spaces için yeni bir adım attı. Mikroblog sitesi, sesli sohbet etme imkanı sağlayan Twitter Spaces'i beta olarak Android kullanıcılarına açtığını duyurdu.

Twitter Spaces'in Clubhouse'a rakip olarak görülmesi boşuna değil. Zira Twitter'ın yeni özelliği, insanların bir araya gelerek sohbet etmelerini sağlıyor. Daha önce iOS kullanıcıları bu özelliği deneyimleyebilir hale gelmişti. Şimdi ise Android kullanıcıları için müjde geldi.

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Twitter, Spaces hesabı üzerinden yeni özelliğin Android kullanıcılarına beta olarak sunulmaya başlandığını söyledi. Böylece Clubhouse Android uygulamasının testleri dahi başlamadan, uygulamanın en büyük rakiplerinden biri olan Spaces, Android kullanıcılarına sunulmaya başlamış oldu.

Eğer bir Android kullanıcısı iseniz artık herhangi bir Spaces sohbetine katılabilecek ve konuşabileceksiniz. Yakında kendi sohbet odanızı da yaratabileceksiniz. Twitter buna ek olarak, hala bazı şeyler üzerinde çalıştıklarını da belirtiyor.

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Clubhouse rakibi Twitter Spaces'in ne zaman tam sürüme ulaşacağı belli değil. Ancak Twitter'ın çalışmalarına devam ettiğini söylemesi, yeni özelliğin çok yakın bir zamanda kararlı sürüme ulaşacağının bir kanıtı gibi.

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