Twitter Spaces, Clubhouse'dan önce Android'e geldi

Twitter Spaces'in Clubhouse'a rakip olarak görülmesi boşuna değil. Zira Twitter'ın yeni özelliği, insanların bir araya gelerek sohbet etmelerini sağlıyor. Daha önce iOS kullanıcıları bu özelliği deneyimleyebilir hale gelmişti. Şimdi ise Android kullanıcıları için müjde geldi.

Twitter, Spaces hesabı üzerinden yeni özelliğin Android kullanıcılarına beta olarak sunulmaya başlandığını söyledi. Böylece Clubhouse Android uygulamasının testleri dahi başlamadan, uygulamanın en büyük rakiplerinden biri olan Spaces, Android kullanıcılarına sunulmaya başlamış oldu.

Android folks, our beta is growing! starting today you will be able to join and talk in any Space. SOON you’ll be able to create your own but we’re still working out some things. keep your ???? out for live Spaces above your home tl