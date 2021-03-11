Twitter spaces nedir? Nasıl kullanılır?

Clubhouse'un bu kadar kullanılması ve tercih edilmesi ile Twitter, Twitter Spaces özelliğini hızlandırdı. Bu özellik ile kullanıcılar Twitter üzerinden tıpkı Clubhouse'ta olduğu gibi sesli sohbetler edebilecek ve para kazanabilecek. Şu an sadece IOS cihazlarda beta sürümü açık olan Twittter Spaces, çok kısa bir zamanda tam sürümü ile Android kullanıcılarının da karşısına çıkacak.

TWITTER SPACES NEDİR?

Twitter, Clubhouse'a benzeyen bir uygulama geliştirmek için çalışmalar yapmaya başladı. Twitter Spaces adı verilen özellik, zaten Twitter bünyesinde test uygulamasındaydı ancak sadece IOS kullanıcılarına açık olan bu sesli tweet atma özelliğine Android kullanıcılarından tepki geldi. Herkese açık olacak Twitter Spaces için Twitter CEO'larından tarih geldi.

Twitter Spaces, 2021 nisanda herkese açık olacak.

TWITTER SPACE İLE PARA KAZANILACAK MI?

Twitter içerisinde beta olarak yayınlanan sürümde gizli bir özellik fark edildi. Twitter'ın "bahşiş kutusu" ismini verdiği özellik, Twitter Spaces yayıncılarının para kazanmasına olanak verecek.

Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal ve Venmo ile entegre edilen Twitter Spaces ile takipçiler istedikleri yayıncılara bağışta bulunabilecek.