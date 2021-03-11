HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Twitter spaces nedir? Nasıl kullanılır?

Twitter spaces nedir? Nasıl kullanılır?

11.03.2021 15:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Twitter spaces nedir? Nasıl kullanılır?

Son dönemlerin en çok konuşulan uygulamalarından biri olan ve sadece davet yoluyla kullanıcı kabul eden Clubhouse, Twitter'ın dikkatini çekti. Demo sürümü ile kullanılan Twitter Spaces, sesli tweet atma özelliği sunuyor ancak sadece IOS kullanıcıları tarafından kullanılabiliyordu. Twitter CEO'ları, Twitter Spaces'in herkese açık son hali için herkes tarafından beklenen çıkış tarihini söyledi.

Clubhouse'un bu kadar kullanılması ve tercih edilmesi ile Twitter, Twitter Spaces özelliğini hızlandırdı. Bu özellik ile kullanıcılar Twitter üzerinden tıpkı Clubhouse'ta olduğu gibi sesli sohbetler edebilecek ve para kazanabilecek. Şu an sadece IOS cihazlarda beta sürümü açık olan Twittter Spaces, çok kısa bir zamanda tam sürümü ile Android kullanıcılarının da karşısına çıkacak.

TWITTER SPACES NEDİR?

Twitter, Clubhouse'a benzeyen bir uygulama geliştirmek için çalışmalar yapmaya başladı. Twitter Spaces adı verilen özellik, zaten Twitter bünyesinde test uygulamasındaydı ancak sadece IOS kullanıcılarına açık olan bu sesli tweet atma özelliğine Android kullanıcılarından tepki geldi. Herkese açık olacak Twitter Spaces için Twitter CEO'larından tarih geldi.

Twitter Spaces, 2021 nisanda herkese açık olacak.

TWITTER SPACE İLE PARA KAZANILACAK MI?

Twitter içerisinde beta olarak yayınlanan sürümde gizli bir özellik fark edildi. Twitter'ın "bahşiş kutusu" ismini verdiği özellik, Twitter Spaces yayıncılarının para kazanmasına olanak verecek.

Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal ve Venmo ile entegre edilen Twitter Spaces ile takipçiler istedikleri yayıncılara bağışta bulunabilecek.

TWITTER SPACES'TE SESLİ KONUŞMA ÖZELLİĞİ VAR MI?

Twitter Spaces, sesli konuşma özelliği ile öne çıkıyor. Twitter Spaces içerisinde sesli konuşma iki kullanıcı ya da grup olacak şekilde sunulacak. Bununla beraber, sesli sohbeti başlatan kullanıcı, oluşturacağı özel bir bağlantı ile farklı kullanıcıları da sohbete dahli edebilecek. Sohbetin sahibi olan kullanıcı, bağlantı yolu ile eklediği diğer kullanıcıları "konuşmacı" ya da "dinleyici" olarak seçebilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı
'Kameranın telefonu var' dedirtti! Görünce şok olacaksınız'Kameranın telefonu var' dedirtti! Görünce şok olacaksınız
TEDAŞ ihbar hattına nasıl ulaşılır?TEDAŞ ihbar hattına nasıl ulaşılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tunceli Belediyesi'nden 'ihalesiz çalışma' kararı

Tunceli Belediyesi'nden 'ihalesiz çalışma' kararı

Bugün geliyor! 'En az 2 gün evden çıkmayın'

Bugün geliyor! 'En az 2 gün evden çıkmayın'

Emekliye 355 TL zam!

Emekliye 355 TL zam!

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! "Ya gururlu biri olarak buradan gideceğim ya da..."

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! "Ya gururlu biri olarak buradan gideceğim ya da..."

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Flaş açıklama! '1853 yılından bu yana ilk kez oldu'

Flaş açıklama! '1853 yılından bu yana ilk kez oldu'

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Diğer Haberler

Mikroskop kameralı Oppo Find X3 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Mikroskop kameralı telefon resmen tanıtıldı! İşte tüm detayları

OnePlus 9 serisi ile çekilen ultra geniş açılı fotoğrafı CEO Pete Lau paylaştı!

Tanıtımına günler kaldı! Kameradaki yeteneği ortaya çıktı

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg: "10 sene içinde toplantılara ışınlanarak gideceksiniz"

Facebook CEO'sundan heyecan verici ''ışınlanma'' açıklaması!

Kameranın telefonu var: Huawei P50 Pro'nun render görüntüleri sızdırıldı!

'Kameranın telefonu var' dedirtti! Görünce şok olacaksınız

Twitter Spaces: Clubhouse rakibi sohbet odası özelliği için tarih verildi

Beklenen tarih sonunda verildi!

AirPods 3 tasarımı ile tekrar karşımızda!

İşte Apple'ın yeni sürprizi! Görüntüleri ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.