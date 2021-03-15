HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Twitter Spaces nedir? Twitter Spaces nasıl kullanılır?

Twitter Spaces nedir? Twitter Spaces nasıl kullanılır?

15.03.2021 14:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Twitter Spaces nedir? Twitter Spaces nasıl kullanılır?

İnstagram’ın geliştiricileri, kısa bir süre önce sesli sohbet imkanı sağlayan Clubhouse’ı duyurdu. Uygulamanın çok fazla kullanıcıya sahip olmasının ardından ise Twitter, karşı adım atarak Twitter Spaces’i sundu. Twitter Spaces, Clubhouse’a alternatif olacak bir sosyal medya uygulaması olarak kullanıcılara sunuldu.

Çıktığı ilk günden beri büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan Clubhouse, Twitter geliştiricilerinin de ilgisini çekti. Twitter Spaces adı verilen yeni özellik, Twitter tarafından duyuruldu. Sadece IOS kullanıcılarına açık olan Twitter Spaces için Android kullanıcılardan tepki geldi.

twitter spaces 1

TWİTTER SPACES NEDİR?

Twitter Spaces ile kişiler, açtıkları odalardan sesli ve görüntülü konuşma yapabilecek. Sesli sohbete istenirse diğer kullanıcılar davet edilebildiği gibi sohbette yer alan kişiler dinleyici ya da konuşmacı olarak da atanabilecek.

Clubhouse uygulamasında yer alan davetle katılma özelliğinin yanı sıra Twitter Spaces’te yayıncılara bahşiş verilmesi için bir bahşiş kutusu oluşturulacak. Bu sayede yayın yapan kişiler para kazanabilecek.

Tip JAr isimli uygulama ile yayın yapan kişilere Cash App, Pay Pal, Venmo ve Bandcamp gibi uygulamalarla para gönderimi mümkün olacak.

clubhouse

CLUBHOUSE NEDİR?

Clubhouse, 2020 yılında yazılım geliştiricileri Alpha Exploration Co. tarafından başlatılan, yalnızca davetiyeyle kullanılabilen, sesli sohbet içeren bir sosyal ağ uygulamasıdır. Aralık 2020 itibarıyla yaklaşık 100 milyon ABD doları değerindedir.

Clubhouse uygulamasını kullanabilmek için öncelikle uygulama için davet almak gerekiyor. Davet alınmasının ardından ise sisteme giriş yapılıyor. Ancak sistem içerisinde yapılan bir yanlış, Clubhouse davetiyesini gönderen kişinin, sistemin dışına itilmesine neden olabiliyor.

Ünlülerin de kendi odalarını açabildiği Clubhouse uygulaması, şu an için Dünya’da 10 milyon kullanıcıya ulaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnşaat kazısında keşfedildi! Yer altından şehir çıktı İnşaat kazısında keşfedildi! Yer altından şehir çıktı
Bahçeli'den Danıştay'a 'Öğrenci Andı' tepkisiBahçeli'den Danıştay'a 'Öğrenci Andı' tepkisi
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı

En Çok Okunan Haberler

Facia saniyeler sonra yaşandı! 'Roket gibi gidiyor'

Facia saniyeler sonra yaşandı! 'Roket gibi gidiyor'

Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?

Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?

Akbağ'ın açıklaması karısını rahatsız etti! Flaş paylaşım

Akbağ'ın açıklaması karısını rahatsız etti! Flaş paylaşım

MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Çarpıcı seçim anketi! Ekrem İmamoğlu sırasını Mansur Yavaş'a kaptırdı

Çarpıcı seçim anketi! Ekrem İmamoğlu sırasını Mansur Yavaş'a kaptırdı

Tesadüfen bulundu! Binlerce yıllık

Tesadüfen bulundu! Binlerce yıllık

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Diğer Haberler

Karaman Valiliği'nden koronavirüs ek tedbirlerin 'keyfi yapıldığı' iddialarına yanıt

Koronavirüs ek tedbirlerin 'keyfi yapıldığı' iddialarına yanıt

Karaman Valiliği'nden koronavirüs ek tedbirlerin 'keyfi yapıldığı' iddialarına yanıt

Koronavirüs ek tedbirlerin 'keyfi yapıldığı' iddialarına yanıt

Ramazan ne zaman başlayacak? 2021 Ramazan'a kaç gün var?

Ramazan ne zaman başlayacak?

Kendisine cinsel saldırıda bulunan arkadaşını öldürmüştü! İğrenç olayda yeni gelişme

Kendisine cinsel saldırıda bulunan arkadaşını öldürmüştü! İğrenç olayda yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Erdoğan'dan sert sözler: Korkaksın, bitiksin

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu toplantısında hangi kararlar alınacak?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.