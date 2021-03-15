Twitter Spaces nedir? Twitter Spaces nasıl kullanılır?

Çıktığı ilk günden beri büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan Clubhouse, Twitter geliştiricilerinin de ilgisini çekti. Twitter Spaces adı verilen yeni özellik, Twitter tarafından duyuruldu. Sadece IOS kullanıcılarına açık olan Twitter Spaces için Android kullanıcılardan tepki geldi.

TWİTTER SPACES NEDİR?

Twitter Spaces ile kişiler, açtıkları odalardan sesli ve görüntülü konuşma yapabilecek. Sesli sohbete istenirse diğer kullanıcılar davet edilebildiği gibi sohbette yer alan kişiler dinleyici ya da konuşmacı olarak da atanabilecek.

Clubhouse uygulamasında yer alan davetle katılma özelliğinin yanı sıra Twitter Spaces’te yayıncılara bahşiş verilmesi için bir bahşiş kutusu oluşturulacak. Bu sayede yayın yapan kişiler para kazanabilecek.

Tip JAr isimli uygulama ile yayın yapan kişilere Cash App, Pay Pal, Venmo ve Bandcamp gibi uygulamalarla para gönderimi mümkün olacak.

CLUBHOUSE NEDİR?

Clubhouse, 2020 yılında yazılım geliştiricileri Alpha Exploration Co. tarafından başlatılan, yalnızca davetiyeyle kullanılabilen, sesli sohbet içeren bir sosyal ağ uygulamasıdır. Aralık 2020 itibarıyla yaklaşık 100 milyon ABD doları değerindedir.

Clubhouse uygulamasını kullanabilmek için öncelikle uygulama için davet almak gerekiyor. Davet alınmasının ardından ise sisteme giriş yapılıyor. Ancak sistem içerisinde yapılan bir yanlış, Clubhouse davetiyesini gönderen kişinin, sistemin dışına itilmesine neden olabiliyor.

Ünlülerin de kendi odalarını açabildiği Clubhouse uygulaması, şu an için Dünya’da 10 milyon kullanıcıya ulaştı.



