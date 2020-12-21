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Twitter Spaces: Twitter sesli sohbet için yeni alan oluşturuyor!

21.12.2020 14:23 | Son Güncelleme:
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Twitter Spaces: Twitter sesli sohbet için yeni alan oluşturuyor!

Twitter Spaces'i test etmeye başladı. Twitter kullanıcılarının sesli sohbet odaları oluşturmasını sağlayan Spaces, anlatacaklarını yazılı olarak değil, sesli olarak da anlatmak isteyenleri hedef alacak.

Twitter bir süre önce Twitter mavi tik işlemi için yaptığı politika değişiklikleri ile ve koronavirüs aşısına dair yanlış bilgi içeren tweetlere karşı aldığı önlemlerle teknoloji gündemine misafir olmuştu. Ayrıca Twitter, yaptığı açıklama ile canlı yayın uygulaması Periscope'u ya da ülkemizdeki adıyla Scope'u da kapatacağını duyurmuştu. Scope'un ardından Twitter'ın atacağı adımlardan merak ediliyordu. Nitekim, mikroblog sitesinin attığı ilk adım Twitter Spaces oldu.

TWİTTER SPACES'İ TEST ETMEYE BAŞLADI

Twitter Spaces, sesli sohbet etmeye imkan tanıyan bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Engadget’ta yer alan habere göre, Twitter kullanıcıları Spaces ile takipçileriyle sohbet odaları kurabilecek ve kendilerine özel bir alan oluşturabilecek. Herkes sohbeti dinleyebilecekken, istenildiğinde emojilerle tepki de verilebilecek. Kimin konuşacağına ise toplantı yöneticisi karar verecek. Bu özellikleriyle Spaces bize Discord'u oldukça anımsattı.

SPACES NE ZAMAN KULLANILACAK?

Spaces henüz test aşamasında. Sınırlı sayıda iOS kullanıcısının Twitter Spaces'i test ettiği ifade ediliyor. Twitter'dan Spaces'in kullanıma gireceği tarihle alakalı henüz resmi bir paylaşım gelmiş değil. Ancak Twitter Spaces'in resmi Twitter hesabı paylaşımlarına başlamış durumda.

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