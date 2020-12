Twitter Spaces: Twitter sesli sohbet için yeni alan oluşturuyor!

Twitter bir süre önce Twitter mavi tik işlemi için yaptığı politika değişiklikleri ile ve koronavirüs aşısına dair yanlış bilgi içeren tweetlere karşı aldığı önlemlerle teknoloji gündemine misafir olmuştu. Ayrıca Twitter, yaptığı açıklama ile canlı yayın uygulaması Periscope'u ya da ülkemizdeki adıyla Scope'u da kapatacağını duyurmuştu. Scope'un ardından Twitter'ın atacağı adımlardan merak ediliyordu. Nitekim, mikroblog sitesinin attığı ilk adım Twitter Spaces oldu.

Twitter Spaces, sesli sohbet etmeye imkan tanıyan bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Engadget’ta yer alan habere göre, Twitter kullanıcıları Spaces ile takipçileriyle sohbet odaları kurabilecek ve kendilerine özel bir alan oluşturabilecek. Herkes sohbeti dinleyebilecekken, istenildiğinde emojilerle tepki de verilebilecek. Kimin konuşacağına ise toplantı yöneticisi karar verecek. Bu özellikleriyle Spaces bize Discord'u oldukça anımsattı.

Here’s a few more screenshots of how Twitter’s new audio spaces feature looks... pic.twitter.com/NXEzevIkCs