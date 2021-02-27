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Twitter, Super Follows özelliği ile fark yaratacak

27.02.2021 15:07 | Son Güncelleme:
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Twitter, Super Follows özelliği ile fark yaratacak

Özellik sayesinde kullanıcılar ek içeriğe erişim için takipçilerinden ücret talep edebilecek. Ayrıca belirli ilgi alanlarına göre gruplar oluşturma ve bunlara katılma seçenekleri de sunulacak. 

Super Follows olarak adlandırılan ödeme özelliği, Twitter kullanıcılarının takipçileri ücretlendirmesine ve onlara ekstra içeriğe erişim sağlamasına olanak tanıyacak. Bu, bonus tweet’ler, bir topluluk grubuna erişim, bir haber bültenine üyelik veya desteğinizi gösteren bir rozet olabilir. Bir örnek ekran görüntüsünde Twitter, bir kullanıcının özel içeriklere ulaşmak  için ayda 4,99 ABD doları (yaklaşık olarak 37 Türk Lirası) gibi bir fiyatla karşılaşacağını bildirdi. Twitter bunu, içerik oluşturucuların ve yayıncıların doğrudan hayranları tarafından ödeme almalarına olanak tanımanın bir yolu olarak görüyor.

Doğrudan ödeme araçları, özellikle son yıllarda içerik oluşturucular için giderek daha önemli hale geldi. Patreon bu konuda oldukça başarılı oldu. Facebook, YouTube ve hatta GitHub gibi diğer platformların tümü doğrudan içerik oluşturucu ödeme özelliklerini başlattı. Twitter muhtemelen ödemeyle ilgili bir kesinti yapacak. Şirket kendisine yeni bir gelir kaynağı sunacak abonelik özelliklerini kullanıma sunacak. Ancak bu ücretin tam olarak ne olacağı henüz belli değil.

Twitter ayrıca, Facebook Grupları gibi bir temaya sahip Topluluklar adlı yeni bir özelliği de duyurdu. İnsanlar, kediler veya bitkiler gibi belirli ilgi alanları etrafında gruplar oluşturabilir ya da bunlara katılabilir.  Gruplar Facebook için büyük bir başarı (ve aynı zamanda çok büyük bir denetim sorunu) olmuştu. Twitter’da ise durum nasıl olacak göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
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