HABER

Twitter Tacizcilere Savaş Açıyor 

08.10.2018 22:54 | Son Güncelleme

Sosyal medya platformu cinsel saldırıların ihbarını kolaylaştırmayı, bunlara yönelik cezaları da güçlendirmeyi hedefliyor

Twitter Tacizcilere Savaş Açıyor 

Twitter, cinsel taciz ve istismarı engellemek için daha sıkı kurallar koymaya hazırlanıyor. Twitter Pazartesi günü bir grup tüketici güvenlik savunucusu, araştırmacı ve akademisyene gönderdiği e-mail’de politikalarını belirlemek için yardım aldığını söyledi.

Yeni kurallar, rızaya dayanmayan çıplaklık içeren iletiler yapan ya da bu iletilerin kaynağı olan hesapların derhal ve kalıcı olarak kapatılmasını öngörüyor.

Ayrıca artık üçüncü taraflar bir kullanıcıdan diğerine yapılan istenmeyen cinsel içerikli yaklaşımları ihbar edebilecek. Twitter kurallarına göre daha önce sadece bu eylemlere maruz kalanlar ihbarda bulunabiliyordu.

Değişiklikler Twitter CEO’su Jack Dorsey’nin attığı bir dizi Tweet’in ardından geldi. Dorsey bu mesajlarda Twitter’ı kullanan tacizci ve sanal zorbaların sayısını azaltacağı sözü vermişti.

Twitter, geçen yıl oyuncu Rose McGowan’un Harvey Weinstein’le bağlantılı olduğunu söylediği bir kişinin iletişim bilgisini paylaştığı için hesabını sınırlandırdığı gerekçesiyle eleştirilere hedef olmuştu.

McGowan ve çok sayıda kadın Hollywood’un ünlü yapımcılarından Weinstein’ı cinsel tacizle suçlamıştı. Bu suçlamaların ardından kadınların cinsel tacize karşı seslerini duyurmak için başlattıkları MeToo hareketi de dünya çapında yaygınlık kazanmıştı.

PARTNEREn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indirEn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indir
Erdoğan: Başkonsolosluk Kaşıkçı’nın çıktığını ispat etmeliErdoğan: Başkonsolosluk Kaşıkçı’nın çıktığını ispat etmeli
Komedyen Bülent Ceylan’a Alman Okuma ÖdülüKomedyen Bülent Ceylan’a Alman Okuma Ödülü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

Yüz binlerce Suriyeli geri döndü!

Yüz binlerce Suriyeli geri döndü!

Çiçek Dilligil mide ameliyatı sonrası eridi!

Çiçek Dilligil mide ameliyatı sonrası eridi!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski sevgilisine ilişkiye girdiği fotoğrafı gönderdi ve…

Eski sevgilisine ilişkiye girdiği fotoğrafı gönderdi ve…

ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!

ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Sarhoş kuşlar kasabayı ayağa kaldırdı!

Sarhoş kuşlar kasabayı ayağa kaldırdı!

İlginç savunma: Karım onu öldürmemi istedi!

İlginç savunma: Karım onu öldürmemi istedi!

Rusya'da köprüaltı defilesinde polis şoku

Rusya'da köprüaltı defilesinde polis şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.