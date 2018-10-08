Twitter Tacizcilere Savaş Açıyor 

Twitter, cinsel taciz ve istismarı engellemek için daha sıkı kurallar koymaya hazırlanıyor. Twitter Pazartesi günü bir grup tüketici güvenlik savunucusu, araştırmacı ve akademisyene gönderdiği e-mail’de politikalarını belirlemek için yardım aldığını söyledi.

Yeni kurallar, rızaya dayanmayan çıplaklık içeren iletiler yapan ya da bu iletilerin kaynağı olan hesapların derhal ve kalıcı olarak kapatılmasını öngörüyor.

Ayrıca artık üçüncü taraflar bir kullanıcıdan diğerine yapılan istenmeyen cinsel içerikli yaklaşımları ihbar edebilecek. Twitter kurallarına göre daha önce sadece bu eylemlere maruz kalanlar ihbarda bulunabiliyordu.

Değişiklikler Twitter CEO’su Jack Dorsey’nin attığı bir dizi Tweet’in ardından geldi. Dorsey bu mesajlarda Twitter’ı kullanan tacizci ve sanal zorbaların sayısını azaltacağı sözü vermişti.

Twitter, geçen yıl oyuncu Rose McGowan’un Harvey Weinstein’le bağlantılı olduğunu söylediği bir kişinin iletişim bilgisini paylaştığı için hesabını sınırlandırdığı gerekçesiyle eleştirilere hedef olmuştu.

McGowan ve çok sayıda kadın Hollywood’un ünlü yapımcılarından Weinstein’ı cinsel tacizle suçlamıştı. Bu suçlamaların ardından kadınların cinsel tacize karşı seslerini duyurmak için başlattıkları MeToo hareketi de dünya çapında yaygınlık kazanmıştı.

