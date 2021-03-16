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"Twitter Taleplerimizi Yerine Getirmezse Engellenecek"

16.03.2021 22:22 | Son Güncelleme:
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Rus yetkililer, Twitter’ın bazı içeriklerle ilgili şikayetleri dikkate almadığını bu nedenle yasaklanabileceğini söyledi

Twitter’daki bazı paylaşımların Rus yetkililerin talepleri doğrultusunda kaldırılmaması halinde, sosyal medya devi Twitter bir ay içinde Rusya’da engellenecek.

Reuters haber ajansının Rus basınına dayandırdığı habere göre, Rusya’da iletişim teknolojilerinin denetiminden sorumlu kurum Roskomnadzor’un başkan yardımcısı Vadim Subbotin, Twitter’ın Rus yetkililerin bazı içeriklerle ilgili şikayetleri karşısında henüz adım atmadığını söyledi. Subbotin, bu şikayetler doğrultusunda Twitter’ın belirli paylaşımları kaldırmaması halinde merkezi Amerika’da bulunan sosyal medya devinin Rusya içinde engelleneceğini belirtti.

Rus yetkililer geçen hafta, taleplerinin karşılıksız kalması nedeniyle Rusya’da Twitter’a erişimi yavaşlattıklarını açıklamıştı. Bu açıklama karşısında Twitter yetkilileri ise şikayet konusu olan paylaşımların kaldırılmasının ifade özgürlüğü ihlali olacağını savundu.

Twitter’dan yapılan açıklamada ayrıca, kaldırılması talep edilen paylaşımların Rus yetkililerinin iddialarının aksine yasadışı bir eyleme teşvik niteliğinde olmadığı belirtildi.

Rus haber ajansı Interfax’e göre, Subbotin bugün, “Twitter, taleplerimize gerektiği şekilde karşılık vermiyor. Bu durum devam ederse Twitter bir ay içinde mahkeme kararı olmaksızın engellenecek” ifadelerini kullandı.

Rus yetkililer Twitter’a kaldırılması talebiyle ilettikleri listede çocuk pornosu, çocuk intiharı ve yasadışı madde kullanımı gibi içeriklerin olduğu paylaşımların da yer aldığını söylüyor.

Twitter yetkilileri Reuters haber ajansının konuyla ilgili sorularına henüz yanıt vermedi.

Twitter, Kremlin karşıtı protestolara çocukların da katılmasını teşvik eder nitelikte paylaşımlara engel koymayı reddettiği iddiasıyla Rusya’da haklarında dava açılan beş sosyal medya kurumundan biri.

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