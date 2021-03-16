"Twitter Taleplerimizi Yerine Getirmezse Engellenecek"

Twitter’daki bazı paylaşımların Rus yetkililerin talepleri doğrultusunda kaldırılmaması halinde, sosyal medya devi Twitter bir ay içinde Rusya’da engellenecek.

Reuters haber ajansının Rus basınına dayandırdığı habere göre, Rusya’da iletişim teknolojilerinin denetiminden sorumlu kurum Roskomnadzor’un başkan yardımcısı Vadim Subbotin, Twitter’ın Rus yetkililerin bazı içeriklerle ilgili şikayetleri karşısında henüz adım atmadığını söyledi. Subbotin, bu şikayetler doğrultusunda Twitter’ın belirli paylaşımları kaldırmaması halinde merkezi Amerika’da bulunan sosyal medya devinin Rusya içinde engelleneceğini belirtti.

Rus yetkililer geçen hafta, taleplerinin karşılıksız kalması nedeniyle Rusya’da Twitter’a erişimi yavaşlattıklarını açıklamıştı. Bu açıklama karşısında Twitter yetkilileri ise şikayet konusu olan paylaşımların kaldırılmasının ifade özgürlüğü ihlali olacağını savundu.

Twitter’dan yapılan açıklamada ayrıca, kaldırılması talep edilen paylaşımların Rus yetkililerinin iddialarının aksine yasadışı bir eyleme teşvik niteliğinde olmadığı belirtildi.