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  4. Twitter, tekrar başkan seçilse bile Trump'ın hesabının açılmayacağını bildirdi

Twitter, tekrar başkan seçilse bile Trump'ın hesabının açılmayacağını bildirdi

11.02.2021 01:53 | Son Güncelleme:
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Twitter, tekrar başkan seçilse bile Trump'ın hesabının açılmayacağını bildirdi

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın finan müdürü Ned Segal eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tekrar başkanlık koltuğuna oturması durumunda bile hesabına konulan yasağın devam edeceğini söyledi.

Amerikan CNBC televizyonuna verdiği röportajda, Trump'ın kapatılan Twitter hesabı hakkındaki soruyu cevaplandıran Ned Segal, kapatılan bir hesabın tekrar açılmasının mümkün olmadığını, bu yasağın kalıcı olduğunu belirtti.

"KURALLARIMIZ GEREĞİ TEKRAR GELMENİZE İZİN VERİLMEZ"

Segal, "Aykırı bir davranıştan dolayı platformdan çıkarıldığınızda, eski veya mevcut bir kamu görevlisi de olsanız, kurallarımız gereği tekrar gelmenize izin verilmez." dedi.

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TEKRAR SEÇİLMESİ DURUMUNDA BİLE HESABINI KULLANAMAYACAK

Şirket politikalarının "insanların şiddete teşvik edilmediğinden emin olmak için" tasarlandığına ve "ihlalcilerin" geri gelmesine izin vermediğine değinen finans yöneticisi, Trump'ın tekrar ABD Başkanı seçilmesi durumunda bile kişisel Twitter hesabını kullanamayacağını net bir şekilde ifade etti.

6 Ocak'ta Trump yanlılarının Amerikan Kongresini basması sonrası, sosyal medya şirketleri Trump'ın hesaplarına ciddi sansür uygulamaya başlamıştı.

Instagram ve Facebook, Trump'ın hesaba erişimini bir süreliğine engellerken, Twitter 8 Ocak itibarıyla Başkan'ın hesabını süresiz askıya aldığını duyurmuştu. (AA)

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