HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Twitter Trump'ın hesabını kalıcı olarak engelledi

Twitter Trump'ın hesabını kalıcı olarak engelledi

09.01.2021 12:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Twitter Trump'ın hesabını kalıcı olarak engelledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabı kalıcı olarak engellendi. Twitter bunu, Trump'ın "Daha fazla şiddet olayını kışkırtma riski" nedeniyle yaptıklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabı kalıcı olarak engellendi.

Twitter bunu, Trump'ın "Daha fazla şiddet olayını kışkırtma riski" nedeniyle yaptıklarını açıkladı.

Şirket "@realDonaldTrump hesabından atılan son tweetleri detaylıca inceledikten sonra bu adımı atmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Bazı siyasetçiler Trump'ın hesabının kapatılması için yıllardır çağrı yapıyordu.

Eski First Lady Michelle Obama, Perşembe günkü paylaşımında Silikon Vadisi devlerinin, Trump'ın "canavarca davranışlarına" alet olmaması gerektiğini söylemiş, hesaplarının kapatılması için çağrı yapmıştı.

Trump neden engellendi?

Trump'ın hesabı ilk olarak Çarşamba günü, ABD Kongresi'ni basan kişilere "vatansever" demesi üzerine 12 saatliğine askıya alınmıştı.

Trump'ın yüzlerce destekçisi o gün Joe Biden'ın başkanlığının Senato'da onaylanmasını engellemeye çalışmıştı.

Olaylar sırasında dört eylemci ve bir polis hayatını kaybetti.

Twitter Trump'ın hesabını ilk askıya alışının ardından, kuralları ihlal etmeye devam etmesi halinde hesabı kalıcı olarak engelleyeceğini açıklamıştı.

Şirket Trump'ın Cuma günkü paylaşımlarının bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi.

Paylaşımlardan birinde şu ifadeler yer alıyordu:

"Bana, ÖNCE AMERİKA'YA ve AMERİKA'YI TEKRAR YÜCELTELİM'E oy veren 75 milyon Amerikan Vatanseveri'nin gelecekte BÜYÜK BİR SESİ olacak. Hiçbir şekilde saygısızlık görmeyecekler veya haksızlığa maruz bırakılmayacaklar."

Twitter bu tweetin, Trump'ın sorunsuz bir devir teslim yapmayacağına dair bir işaret olarak yorumlandığını belirtti.

Şirket Trump'ın aynı gün yaptığı "20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağım" paylaşımının da takipçileri tarafından seçimin meşru olmadığı şeklinde yorumlanacağını söyledi.

Trump hesabının engellenmesinin ardından ABD Başkanlığı (@POTUS) hesabını kullanarak paylaşımlarına devam etti. Twitter'ı radikal sol bir platform olarak adlandıran Trump, başka sitelerle görüştüğünü ve yakında "büyük bir duyuru" yapacağını söyleyerek yeni bir sosyal medya platformu kurabileceğini ima etti.

Trump destekçileri bir süredir, paylaşım kurallarının daha esnek olduğu Parler adlı bir sosyal medya uygulamasını kullanıyordu. Aşırı sağcı komplo teorilerini paylaşmak Twitter ve Facebook gibi sosyal medya sitelerinde engellenme nedeniyken Parler bu tür paylaşımlara karışmıyordu.

Fakat Google bugün aldığı bir kararla, Parler'ı uygulama mağazasından kaldırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans ettiAslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti
ABD'de Demokratlar Trump'a karşı 2. azil sürecini başlatmaya hazırlanıyorABD'de Demokratlar Trump'a karşı 2. azil sürecini başlatmaya hazırlanıyor
79 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 79?79 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 79?

En Çok Okunan Haberler

Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler

Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler

MİT'ten eleman ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz

MİT'ten eleman ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz

Galatasaray'da Mesut Özil patlaması!

Galatasaray'da Mesut Özil patlaması!

Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!

Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!

Erdoğan imzaladı! Bakanlıklarda kritik atamalar

Erdoğan imzaladı! Bakanlıklarda kritik atamalar

Kolunu makineye kaptırdı, feci şekilde can verdi

Kolunu makineye kaptırdı, feci şekilde can verdi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Diğer Haberler

ABD Kongresi'ne saldıranlar arasında hangi gruplar vardı?

ABD Kongresi'ne saldıranlar arasında hangi gruplar vardı?

Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı

Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı

ABD'lilerin yüzde 57'si Trump'ın bir an önce görevden alınmasını istiyor

ABD'lilerin yüzde 57'si Trump'ın bir an önce görevden alınmasını istiyor

ABD'de Demokratlar Trump'a karşı 2. azil sürecini başlatmaya hazırlanıyor

ABD'de Demokratlar Trump'a karşı 2. azil sürecini başlatmaya hazırlanıyor

DSÖ'den kritik aşı açıklaması: Haritanın rengini değiştirmemiz gerekiyor

DSÖ'den kritik aşı açıklaması

Rusya'da evlerin üstüne çığ düştü: 2'si çocuk 4 kişi kurtarıldı

Rusya'da evlerin üstüne çığ düştü: 2'si çocuk 4 kişi kurtarıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.