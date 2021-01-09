Twitter Trump'ın hesabını kapattı

Sosyal medya platformu Twitter ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre baskını sonrasında geçici olarak askıya aldığı hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıkladı. 88 milyondan fazla takipçisi bulunan Donald Trump’ın hesabına cuma gününden beri ulaşılamıyor. Twitter’den yapılan yazılı açıklamada Trump’ın hesabından cuma günü paylaştığı son iki mesajın platformun şiddete teşvikin yasak olması düzenlemesine aykırı olduğu belirtilerek hesabın kapatıldığı duyuruldu. ABD başkanları için açılmış olan resmi "Potus" adlı hesap ise erişime açık. Trump'tan Twitter'e tepki Başkan Trump hesabının kapatılmasına sert tepki gösterdi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Trump "Twitter çalışanları, beni ve beni seçen 75 milyon vatanperveri susturmak amacıyla hesabımın platformda kapatılması için Demokratlar ve radikal solcularla iş birliği yaptı" ifadesine yer verdi. Trump yönelttiği suçlamalara dayanak olarak bir belge açıklamadı. Başka internet siteleri ile görüşmeler yaptığını da söyleyen Trump, gelecekte kendi platformunu kurma seçeneklerini değerlendirdiklerini dile getirdi.

Sosyal medya platformu Twitter geçen çarşamba günü Kongre’ye yapılan baskından sonra Trump’ın hesabını 12 saatliğine askıya almış ve Trump’ın şiddete teşvik edici paylaşımlarını sürdürmesi halinde hesabı kapatacağını açıklamıştı. Twitter’in yanı sıra Facebook ve Instagram da Trump’ın hesaplarını paylaşımları nedeniyle askıya almıştı. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, devir-teslim törenine kadar en az iki hafta daha Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarındaki engellemenin devam edeceğini açıklamıştı. Demokratlar Trump’a karşı harekete geçmeye hazırlanıyor Kongre’de beş kişinin hayatına mal olan baskından bu yana Trump üzerindeki baskı giderek artıyor. Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi cuma günü Demokrat vekillerle yaptığı toplantıda, "Senatörlerin umudu Başkanın hemen istifa etmesi" dedi. Pelosi ancak bunun olmaması halinde kendilerinin "halkı isyana teşvik" suçundan Trump hakkında azil sürecini başlatacaklarını ifade etti. Pelosi Trump’ın davranışıyla, "görevinde kalması halinde ulusal güvenlik, demokrasi ve Anayasa için tehlike oluşturmaya devam ettiğini gösterdiğini" belirtti.