Twitter: Trump’ın postayla oy kullanmaya karşı tweeti ‘yanıltıcı’ olduğu gerekçesiyle sınırlandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde posta ile oy kullanılmasına ilişkin attığı tweet, "yanıltıcı" olduğu ve seçmenleri caydırabileceği gerekçesiyle Twitter tarafından sınırlandırıldı.

Trump pazar günü attığı tweet'te, postayla oy kullanmanın usulsüzlüğe yol açacağını ve koronavirüs ile temas riski taşıdığını savundu:

"(Postayla oy kullanmak) Her şeyin ötesinde bir kişinin birkaç defa oy kullanmasını mümkün kılıyor. Aynı zamanda bu posta kutularını kim kontrol ediyor? Bunlar Cumhuriyetçi bölgelerde mi, Demokrat bölgelerde mi? Covid açısından sterilize edilmediler. Tam bir düzenbazlık!"

Bunun üzerine Twitter, "Bu tweet, toplum ve seçim güvenliği hakkındaki Twitter Kuralları'nı ihlal etti. Ancak Twitter, tweet'in erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi" ifadeleriyle tweet'e erişimi sınırladı. Twitter'ın uyarısında, "İnsanları sağlık gerekçesiyle yanıltarak oy kullanmaktan caydırabileceği" notu yer aldı.

Trump'ın söz konusu tweet'i, kullanıcıların etkileşimine kapalı tutuluyor.