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Twitter Trump’ın Şiddet İmalı Paylaşımını Gizledi

29.05.2020 16:22 | Son Güncelleme

Twitter, Başkan Trump’ın Minneapolis’teki gösterilerle ilgili ‘’yağma başlarsa ateş açma da başlar’’ uyarısı yaptığı paylaşımını “şiddeti yücelttiği” gerekçesiyle gizledi, ancak erişime açık bıraktı

Twitter Trump’ın Şiddet İmalı Paylaşımını Gizledi

Twitter, Başkan Trump’ın Minneapolis’teki gösterilerle ilgili ‘’yağma başlarsa ateş açma da başlar’’ uyarısı yaptığı paylaşımını “şiddeti yücelttiği” gerekçesiyle gizledi, ancak erişime açık bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya firmalarını hedef alan tartışmalı kararnameyi imzaladıktan sadece birkaç saat sonra paylaştığı Twitter mesajında, Minneapolis’te siyah Amerikalı George Floyd’un beyaz bir polis tarafından öldürülmesini protesto eden göstericilerle ilgili, “Bu haydutlar George Floyd’un anısına leke sürüyor. Vali Tim Walz’la biraz önce konuştum ve ona ordunun sonuna kadar yanında olduğunu söyledim. Her türlü zorluk karşısında kontrolu sağlayacağız ama yağma başlarsa ateş açma da başlar” dedi.

Başkan Trump’ın bu paylaşımı Twitter yönetimi tarafından şiddeti yüceltme kurallarının ihlali olarak gördüğü bu paylaşımını gizledi ve altına, “Bu Tweet, şiddeti yüceltme konusundaki Twitter kurallarını ihlal etti. Ancak Twitter, tweet’in erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi” notunu düştü. Trump’ın paylaşımı bu notun üzerine iki kez tıklayınca görülebiliyor.

Twitter tarafından yapılan açıklamada, Trump’ın söz konusu paylaşımı gizlenmeden önce Twitter CEO’su Jack Dorsey’nin konuyla ilgili bilgilendirildiği aktarıldı.

Trump, geçtiğimiz günlerde iki Twitter paylaşımının “teyide muhtaç” olarak etiketlenmesinin ardından dün, sosyal medya şirketlerine içerik konusunda sorumluluktan muafiyet sağlayan yasanın değişmesinin yolunu açabilecek bir kararname imzaladı. İmza töreninde yaptığı konuşmada özellikle Twitter’ı hedef alan Trump, sosyal medya platformunun “siyasi aktivizm" yaptığını savunuyor.

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