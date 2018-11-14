Twitter, Tweet düzenleme için düğmeye bastı!

Popüler mikroblog sitesi geçtiğimiz günlerde hem iOS hem de Android’deki uygulamasını güncelleyerek, uygulamanın her bölümünden Tweet gönderme opsiyonunu kullanıcılara sunmuştu. Görsel açıdan pek güzel görünmeyen ve kullanım kolaylığı açısından pek beğenilmeyen bu özelliğin ardından, firmanın CEO’su Jack Dorsey güzel açıklamalarda bulundu.

CEO Jack Dorsey‘in açıklamalarının atılan Tweet’i düzenleme üzerine olması, kullanıcıları şimdiden heyecanlandırdı. Bildiğiniz gibi bir dönem ünlüler de atılan Tweet’i düzenleme opsiyonunun gelmesi için isteklerde bulunmuştu. Ancak firma bu istekler karşısında kulaklarını kapatmıştı.

Jack Dorsey; “Düzenlemeyi oldukça uzun bir süredir düşünüyoruz ama bunu doğru şekilde yapmalıyız. Yeni özelliği aceleye getiremeyiz. Bu özellik için çalışmalara başladık. En doğru zamanda ve en düzgün bir şekilde bu opsiyonu sisteme ekleyeceğiz.” şeklinde açıklamada bulundu.

Tahminlere göre; atılan Tweet’i düzenleme özelliği 2019’un ilk aylarında kullanıma sunulacak. Ayrıca düzenlenen Tweet’in altından şu tarihte düzenlendi diye ibare de yer alacak ki kafa karışıklığının önüne geçilsin.

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