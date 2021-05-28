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Twitter ücretli oluyor! Türkiye fiyatı da ortaya çıktı

28.05.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter, ücretli abonelik sistemi Twitter Blue'yu onayladı. Twitter, yeni abonelik sistemini App Store'da da listelemeye başladı. App Store'daki listeleme ile birlikte Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı da göründü.

Twitter ücretli oluyor! Türkiye fiyatı da ortaya çıktı

Twitter ücretli mi oluyor? sorusu uzun bir süredir gündeme geliyor. Popüler mikroblog sitesinin gelirlerini artırmak adına bir ücretli abonelik paketi geliştirdiği de sır değil. Daha önce sızıntılarda bu paketin adının Twitter Blue olduğu söylenmişti. Şimdi ise Twitter Blue Twitter tarafından onaylandı.

TWITTER BLUE RESMİLEŞTİ! PARALI DÖNEM BAŞLIYOR

Twitter Blue'yu sızdıran Jane Manchun Wong'un aktardıklarına göre, Twitter, App Store'daki Uygulama İçi Satın Alımlar kısmına Twitter Blue'yu ekledi. App Store'daki listelemeye bakılırsa Twitter'ın ücretli abonelik sisteminin fiyatı ABD için aylık 2,99 dolar olarak belirlenmiş durumda. Kullanıcıların 2,99 dolar ödeme yapılarak Twitter Blue'ya katılabildiği bildiriliyor.

Wong'un söylediklerine bakılırsa Twitter Blue, renkli temalar, özel uygulama simgeleri, okuyucu modu (yakında eklenecek) ile birlikte geliyor. Tweet'i geri al özelliğinin ücretli abonelik sisteminde yer alıp yer almadığına dair henüz bir bilgi yok.

İŞTE TWITTER BLUE'NUN TÜRKİYE FİYATI

Ücretli Twitter aboneliğinin Türkiye fiyatı da App Store'da göründü. App Store'dan alınan ekran görüntüsüne göre, Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı aylık 30,99 TL olacak.

Twitter Blue Türkiye fiyatı

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Twitter henüz Twitter Blue hakkında resmi ve detaylı bir açıklama yapmadığı için fiyatlarda veya özelliklerde herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı şimdilik bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Türkiye
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