Twitter ücretli oluyor! Türkiye fiyatı da ortaya çıktı

Twitter ücretli mi oluyor? sorusu uzun bir süredir gündeme geliyor. Popüler mikroblog sitesinin gelirlerini artırmak adına bir ücretli abonelik paketi geliştirdiği de sır değil. Daha önce sızıntılarda bu paketin adının Twitter Blue olduğu söylenmişti. Şimdi ise Twitter Blue Twitter tarafından onaylandı.

Twitter Blue'yu sızdıran Jane Manchun Wong'un aktardıklarına göre, Twitter, App Store'daki Uygulama İçi Satın Alımlar kısmına Twitter Blue'yu ekledi. App Store'daki listelemeye bakılırsa Twitter'ın ücretli abonelik sisteminin fiyatı ABD için aylık 2,99 dolar olarak belirlenmiş durumda. Kullanıcıların 2,99 dolar ödeme yapılarak Twitter Blue'ya katılabildiği bildiriliyor.

Wong'un söylediklerine bakılırsa Twitter Blue, renkli temalar, özel uygulama simgeleri, okuyucu modu (yakında eklenecek) ile birlikte geliyor. Tweet'i geri al özelliğinin ücretli abonelik sisteminde yer alıp yer almadığına dair henüz bir bilgi yok.

Twitter confirms “Twitter Blue”, which costs $2.99 per month by publicly including such In-App Purchase on the App Store



For testing, I’ve become the first paying Twitter Blue customer ????



Twitter Blue comes with Color Themes as well as custom App Icons



Reader Mode coming soon https://t.co/RxQHwi6apl pic.twitter.com/UC7kfNS9PE