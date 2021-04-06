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Twitter uygulama içi satın alma özelliği için hazırlanıyor!

06.04.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter Android uygulamasında uygulama içi satın alma özelliği üzerinde çalışıyor. Jane Manchun Wong'un ortaya çıkarttığı uygulama içi satın alım özelliği, muhtemelen ücretli abonelik gibi şeyler için kullanılacak.

Twitter uygulama içi satın alma özelliği için hazırlanıyor!

Twitter Android ve iOS uygulamasını belirli aralıklarla güncelliyor. Popüler platform böylece kullanıcılarını yeni özelliklerle tanıştırıyor. Daha önce Twitter Spaces, Fleets ve Super Follows gibi özelliklerini duyuran Twitter, görünüşe bakılırsa Android uygulamasını yeni bir döneme hazırlıyor. Hem de uygulama içi satın alım ile birlikte.

TWITTER'DAN UYGULAMA İÇİN SATIN ALIM

Henüz kullanıcılara sunulmamış özellikler hakkında rapor vermesiyle tanınan Jane Manchun Wong, Twitter hesabı üzerinden Twitter'ın uygulama içi satın alma üzerinde çalıştığına yönelik bir paylaşım yaptı. Wong, paylaşımına bir ekran görüntüsü de ekledi. Ekran görüntüsünde Android için Twitter uygulamasının uygulama izinleri yer aldı. İzinlerin arasında ise Google Play faturalandırma hizmeti için izin isteği bulunması dikkat çekti. Wong'a göre Twitter, muhtemelen uygulama aboneliği gibi şeyler için bu izni kullanacak ve uygulama içi satın alma özelliğini Android kullanıcılarına sunacak. Daha önceden görünen ve sadece ücretli abonelere sunulacağı iddia edilen ''Tweet'i Geri Al'' özelliği de bu izin kapsamında olabilir.

Twitter Google Play faturulandırma hizmeti

Twitter Spaces nedir? Twitter Spaces nasıl kullanılır?Twitter Spaces nedir? Twitter Spaces nasıl kullanılır?

TWITTER'IN BÜYÜK PLANLARI VAR GİBİ

Uygulama içi satın alım hakkında ortaya çıkan bu rapor, Twitter'ın uygulamada biraz para harcamak isteyen insanlar için bazı büyük planları olduğu gerçeğinin açık bir göstergesi. Görünüşe bakılırsa ''Tweet'i Geri Al'' ve ''Super Follows'' gibi özellikler sadece bir başlangıçtı. Önümüzdeki günlerde Twitter'dan ücretli abonelik gibi şeyler konusunda atılacak daha çok adım görebiliriz.

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