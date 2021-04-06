Twitter uygulama içi satın alma özelliği için hazırlanıyor!

Twitter Android ve iOS uygulamasını belirli aralıklarla güncelliyor. Popüler platform böylece kullanıcılarını yeni özelliklerle tanıştırıyor. Daha önce Twitter Spaces, Fleets ve Super Follows gibi özelliklerini duyuran Twitter, görünüşe bakılırsa Android uygulamasını yeni bir döneme hazırlıyor. Hem de uygulama içi satın alım ile birlikte.

TWITTER'DAN UYGULAMA İÇİN SATIN ALIM

Henüz kullanıcılara sunulmamış özellikler hakkında rapor vermesiyle tanınan Jane Manchun Wong, Twitter hesabı üzerinden Twitter'ın uygulama içi satın alma üzerinde çalıştığına yönelik bir paylaşım yaptı. Wong, paylaşımına bir ekran görüntüsü de ekledi. Ekran görüntüsünde Android için Twitter uygulamasının uygulama izinleri yer aldı. İzinlerin arasında ise Google Play faturalandırma hizmeti için izin isteği bulunması dikkat çekti. Wong'a göre Twitter, muhtemelen uygulama aboneliği gibi şeyler için bu izni kullanacak ve uygulama içi satın alma özelliğini Android kullanıcılarına sunacak. Daha önceden görünen ve sadece ücretli abonelere sunulacağı iddia edilen ''Tweet'i Geri Al'' özelliği de bu izin kapsamında olabilir.