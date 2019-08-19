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Twitter ve Facebook'tan Hong Kong operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 23:28 | Son Güncelleme

Yüzlerce sosyal medya hesabı ve sayfa, Çin destekli dezenformasyon yaptığı gerekçesiyle kapatıldı

WASHINGTON (AA) - Sosyal medya platformları Facebook ve Twitter, Çin'i Hong Kong'ta süren protestolar konusunda dezenformasyon yapmakla suçlayarak, yüzlerce hesabı askıya aldı.

Twitter'dan yapılan açıklamada, 936 hesabın askıya alındığı belirtilerek, söz konusu dezenformasyon kampanyasının, "Hong Kong'ta siyasi anlaşmazlık oluşturmayı" amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada, konuya ilişkin yapılan soruşturmalarda, kampanyanın Çin hükümeti tarafından desteklendiği yönünde güvenilir kanıtlar elde edildiği aktarıldı.

Twitter'ın ardından Facebook da Hong Kong'daki protestoları hedef alan sahte hesap ve sayfaların kaldırıldığını duyurdu.

- Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargı süreçleri ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını paylaşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

- Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047'ye kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

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