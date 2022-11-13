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Twitter, WhatsApp ve Instagram çöktü mü? Sosyal medya ve internette sıkıntı mı var? BTK'dan bant daraltma açıklaması geldi! Bant daraltma uygulaması nedir?

13.11.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter, WhatsApp ve Instagram çöktü mü, sosyal medya uygulamaları ve internet neden yavaşladı? Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok ve YouTube gibi çoğu sosyal medyanın kullanıcıları, "Instagram, WhatsApp ve Twitter çöktü mü, internette sorun mu var? internet yavaşladı mı?" sorularının yanıtını arıyor. Kullanıcılar sosyal medyada erişim sorunu ve internette yavaşlama olduğunu bildiriyor. Bu, kısa sürede gündem olurken, BTK'dan bant daraltma açıklaması geldi. Peki bant daraltma uygulaması nedir?

Twitter, WhatsApp ve Instagram çöktü mü? Sosyal medya ve internette sıkıntı mı var? BTK'dan bant daraltma açıklaması geldi! Bant daraltma uygulaması nedir?

Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok ve YouTube... Sosyal medya uygulamaları çöktü mü, internette yavaşlama mı var? Sosyal medya kullanıcılarının iddiasına göre bazı kullanıcılar platform ve hizmetlere erişim sıkıntısı yaşıyor. Kullanıcılar, internet erişimlerinde de sıkıntı yaşadıklarını bildiriyor. Sorun yaşayanlar ise nedeni öğrenmek isteyerek "Instagram ve Twitter çöktü mü, internette sorun mu var? internet yavaşladı mı?" şeklindeki soruların yanıtını araştırıyor. İnternetin yavaşlaması ve sosyal medyaya erişim sorunu ile ilgili haberler kısa sürede gündem olurken, BTK'dan konuyla ilgili önemli bir açıklama yapıldı.

İNTERNETTE SORUN MU VAR? SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcıların iddiaları Downdetector'ün Türkiye sayfasına da yansıdı. Burada YouTube, Instagram, Twitter, Telegram, TikTok ve WhatsApp gibi hizmetleri kullanan kullanıcılardan olası problemler ve yaşanan problemlerden dolayı raporlar geldiği görüldü.

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BTK'DAN DUYURU GELDİ

İHA'nın haberine göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu.

Edinilen bilgiye göre, Taksim’de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.

BANT DARALTMA UYGULAMASI NEDİR, SOSYAL MEDYADA BANT DARALTMA UYGULAMASI NE ANLAMA GELİYOR?

BTK'nın 'sosyal medyada bant daraltma uygulaması' açıklaması sonrası çok sayıda kişi "Bant daraltma uygulaması nedir, sosyal medyada bant daraltma uygulaması ne anlama geliyor?" şeklindeki soruların yanıtını arıyor. Vatandaşlar sosyal medyada bant daraltma uygulamasına dair bilgi almak için internet üzerinden sorularının yanıtını ararken, bant daraltma uygulaması nedir? Bant daraltma uygulamasının anlamı üzerine araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...

Bant genişliği, bir iletim ortamının ya da haberleşme kanalının kapasitesini ifade etmek için kullanılırken, internet üzerinden edinilen bilgilere göre bant daraltma uygulaması, internet sitesine erişimin ağırlaştırılması anlamına geliyor. Siteye erişim engellenmiyor ancak veri akışı daraltılıyor. Bundan dolayı verilere erişim gecikmeli ve yavaş oluyor.

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