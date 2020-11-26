Twitter yanlış bilginin yayılmasını istemiyor

ABD başkanı tarafından yapılan açıklamalar da dahil olmak üzere Twitter, yanlış bilgi içeren tweet atanlar konusunda bazı yeni önlemler alacak. Bunun en büyük nedeni ise son dönemlerde yanlış bilgiye sahip olan paylaşımların ciddi oranda artış göstermesi.

Paylaştığı bilgiler doğru olmayan kişiler için Twitter yeni önlemler almaya karar verdi. Şirket aslında bunu Donald Trump ile başlatmıştı. Hatırlayacağınız üzere seçim gecesi yapılan açıklamalarında, çok fazla yanlış bilgi vardı.

TWİTTER'DAN YANLIŞ BİLGİYE KARŞI PENCERE ÖNLEMİ

Trump tarafından seçim gecesi yapılanlar Twitter platformunun da dikkatini çekti ve yeni kararların da başlangıcı oldu. Bundan sonra yanlış bilgi içeren paylaşımlara tıkladığınızda karşınıza sizi bilgilendiren bir pencere çıkacak.

Bu tür paylaşımlar genellikle aşı çalışmaları ve seçimler için yapılıyor. Seçimlerde kaybeden taraf genellikle yalan beyanda bulunabiliyor. Aşı karşıtı kampanyalarda ise aslında aşıların olmayan özellikleri varmış gibi gösteriliyor. Bu tür durumlarla karşılaşmak istemeyen Twitter, çözüm olarak yanlış bilgilere karşı önlem alacağını söyledi.