Twitter yanlış bilginin yayılmasını istemiyor

ABD başkanı tarafından yapılan açıklamalar da dahil olmak üzere Twitter, yanlış bilgi içeren tweet atanlar konusunda bazı yeni önlemler alacak. Bunun en büyük nedeni ise son dönemlerde yanlış bilgiye sahip olan paylaşımların ciddi oranda artış göstermesi.
Paylaştığı bilgiler doğru olmayan kişiler için Twitter yeni önlemler almaya karar verdi. Şirket aslında bunu Donald Trump ile başlatmıştı. Hatırlayacağınız üzere seçim gecesi yapılan açıklamalarında, çok fazla yanlış bilgi vardı.
Trump tarafından seçim gecesi yapılanlar Twitter platformunun da dikkatini çekti ve yeni kararların da başlangıcı oldu. Bundan sonra yanlış bilgi içeren paylaşımlara tıkladığınızda karşınıza sizi bilgilendiren bir pencere çıkacak.
Bu tür paylaşımlar genellikle aşı çalışmaları ve seçimler için yapılıyor. Seçimlerde kaybeden taraf genellikle yalan beyanda bulunabiliyor. Aşı karşıtı kampanyalarda ise aslında aşıların olmayan özellikleri varmış gibi gösteriliyor. Bu tür durumlarla karşılaşmak istemeyen Twitter, çözüm olarak yanlış bilgilere karşı önlem alacağını söyledi.
Normal şartlarda bu platform isteseydi yanlış bilgi yayanları olduğu gibi engelleyebilirdi. Ancak bunun yerine doğru bilgi vermeyenlerin paylaşımlarına bir eklenti sağlamakla yetindi. Açılır pencere içeren bu eklenti sayesinde herkesin doğru bilgiye ulaşması amaçlanıyor.
Twitter tarafından verilen detaylara göre bu yeni yöntem yanlış bilgileri en az yüzde 29 oranında azaltabilir. İlerleyen zamanlarda bu daha da netleşecek. Sizce Twitter gerçekten de yanlış bilgiyi bu şekilde engelleyebilir mi?
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