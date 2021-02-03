Twitter yazarların para kazanmasını sağlayan Revue entegrasyonunu başlattı

Twitter, Revue platformunu geçtiğimiz ay satın aldığını duyurmuştu. Hollanda merkezli Revue, basitçe anlatmak gerekirse herkesin editoryal bültenler oluşturmasını ve bunları yayınlamasını kolaylaştırıyor ve böylece içerik üreticiler gelir elde edebiliyor. Twitter kullanıcılarından gelen ekran görüntüsüne göre, Twitter web sürümünde Revue entegrasyonunu kullanıma sundu.
Bazı Twitter kullanıcıları, Twitter.com adresine gittiklerinde, her zaman olduğu gibi sol köşede ana sayfa, keşfet gibi birçok seçenekler görüyor. Bu kısımda bir de ''Daha Fazla'' bölümü yer alıyor. Kullanıcılardan gelen ekran görüntülerine göre, bu bölüme tıklandığında ise artık ''Bültenler'' seçeneği de görülüyor.
Twitter'ın aktardıklarına bakılırsa Revue aracı ile birlikte bülten oluşturulabiliyor, planlanabiliyor, bültenlere tweet yerleştirilebiliyor, e-posta listeleri içe aktarılabiliyor, etkileşim analizi yapılabiliyor ve ücretli abonelerden para kazanılabiliyor. Şimdilik bu entegrasyonun tüm kullanıcılara sunulup sunulmadığı ise belli değil. Fakat ekran görüntülerine bakılırsa Türkiye'deki kullanıcılar Revue entegrasyonunu kullanmaya başlayabiliyorlar.
Twitter ayrıca, 26 Ocak'ta paylaştığı blog gönderisinde Revue'nun Pro özelliklerinin tüm hesaplar için ücretsiz olacağını ve ücretli bültenlerdeki kesinti hissesinin de yüzde 5’e düşürüldüğünü söylemişti. Sosyal medya platformu ayrıca Revue'a yatırım yapmaya devam edeceklerini de vurgulamıştı.
Peki Twitter, yeni haber bülteni aracı ile bir trend yakalayabilir mi? Bunu zaman gösterecek. Siz Twitter'ın Revue entegrasyonu hakkında ne düşünüyorsunuz?
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