Twitter yazılım dilinde kullandığı ırkçı tınılı terimleri temizliyor: Master (efendi) ve slave (köle) denmeyecek

Sosyal medya platformu Twitter, ırkçı anlamlar içeren 'master' (efendi), 'slave' (köle), 'blacklist' (karaliste) gibi terimleri, bilgisayar yazılımlarından çıkarmaya karar verdi.

Bunlar onlarca yıl önce yaratılmış bilgisayar programlarında çok sık kullanılan terimler.

ABD'nin Minneapolis kentinde siyah Amerikalı George Floyd'un beyaz bir polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesi sonrasında tepkiler çığ gibi büyürken ve JP Morgan bankası da benzer bir adım açıkladı.

Uzmanlar yerleşmiş bilgisayar programlama dilinin değiştirilmesinin milyonlarca dolara mal olacağını ve aylar alacağını söylüyor.

Programlama dilinde sözlük karşılığı 'efendi' anlamına gelen 'master', 'köleler' yani 'slaves' diye adlandırılan kopyaları kontrol eden, kodlamanın orijinal versiyonunu tanımlamak için kullanılıyor.

Karaliste anlamındaki 'Blacklist' otomatik olarak reddedilen unsurları, örneğin yasaklı internet sitelerini ifade etmek için kullanılırken beyaz liste ya da ak liste anlamındaki 'whitelist' de izin verilen siteleri ifade ediyor.