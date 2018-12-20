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Twitter yeni bir özellik getiriyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.12.2018 15:32 | Son Güncelleme

Twitter, ışıltı simgesi ile artık sadece en yeni Tweet'leri gösterecek. İşte detaylar!

Twitter yeni bir özellik getiriyor!

Twitter, zaman akışındaki tweet’leri kronolojik olarak görmek isteyenler için bir yeniliğe gitti.

Bu yenilikle, zaman akışı içinde varsayılan ayar olan en çok konuşulan Tweet'lerin önce gösterilmesi yerine en son Tweet’leri görmek isteyenler için özel bir simge geliştirildi. Artık kullanıcılar, zaman akışının en üstüne gelen ışıltı simgesine tıklayarak, sadece en yeni Tweet'leri görebilecek.

Kullanıcıların doğru anda doğru Tweet’leri görmesi için çalıştıklarını vurgulayan Twitter’dan sözkonusu yenilikle ilgili yapılan açıklamada, “Zaman akışı için varsayılan ayar olan en çok konuşulan Tweet'lerin önce gösterilmesi, insanların Twitter’ı daha yararlı ve güncel bulmalarını sağladı" denildi.

Açıklamada, "Zaman akışıyla ilgili hedefimiz, en son atılan Tweet'ler ve size özel Tweetler arasında denge kurmak; ancak bu dengeyi her zaman sağlayamıyoruz. Kullanıcılardan, son dakika haberler çıktığında ya da canlı etkinlikler sırasında bazen sadece en güncel veya ters kronolojik sırayla düzenlenen Tweet’leri görmeyi tercih ettiklerine dair geri bildirim aldık” ifadelerine yer verildi.
Twitter yeni bir özellik getiriyor!

Twitter’ın birkaç ay önce güncellediği “Önce en iyi Tweetleri göster” ayarı ile kullanıcılar zaman akışında yalnızca ters kronolojik şekilde sıralanan Tweet’leri görebiliyordu. Sosyal ağın bu hafta iOS üzerinden kullanıma sunduğu yeni ayarla kullanıcılar, sadece en yeni Tweet'leri görmek için zaman akışının en üstündeki ışıltı simgesine tıklayabilecek.

Bu simgeye dokunarak, bir süre Twitter’a girmemiş olsanız bile ‘top’ Tweet’leri görerek güncel konular da takip edilebilecek. Twitter, bir süredir test ettiği bu yeni erişim seçeneğiyle, “Önce en iyi Tweet’leri göster” ayarını kaldıracağını da duyurdu. Twitter'ın yeni özelliği, Android kullanıcıları için de kısa sürede aktif hale getirilecek.

Kaynak: Teknolojioku

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