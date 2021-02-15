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Twitter, yeni bir yasak getirdi

15.02.2021 09:52 | Son Güncelleme:
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Twitter, yeni bir yasak getirdi

Twitter yeni bir yasak ile yine gündeme oturmayı başardı. Hatırlayacağınız üzere kısa bir süre önce Donald Trump’ın hesabı kapatılmıştı. Herkes ilk başlarda bunun geçici bir süre ile yapıldığını düşünse bile sonradan şirket bunun kalıcı olduğunu açıkladı.

Bu olay henüz tam olarak soğumamışken yeni bir engelleme daha geldi. Project Veritas isimli bir aşırı sağcı grubun paylaşımları yasaklandı. Engel yiyen bu grup daha önceden birçok olaya kalkışmıştı. Sosyal medya platformu Twitter, bu grubun sürekli olarak topluluk kurallarını ihlal ettiğini söylüyordu.

Hatırlayacağınız üzere şirket bundan kısa bir süre önce Türkiye’den de bazı kişileri engellemişti. Engellenen hesapların bot hesap olduğu açıklanmıştı. Ayrıca yine dünyanın çeşitli ülkelerinden gruplar ve insanlar bu engellerden nasibini aldı.

Project Veritas konusuna geri dönecek olursak Twitter bu grubun çok fazla hak ihlaline neden olduğunu düşünüyor. Mesela bu grup üyelerinden bir tanesi Facebook yöneticisini evinin önünde sinirlendirmişti. O anın görüntüleri paylaşıldı.

IRKÇI PAYLAŞIMLAR YAPTILAR

Twitter üzerinden yapılan paylaşımlar sadece bunlarla sınırlı değil. Aynı zamanda ırkçılık içeren paylaşımlara da yer verilmişti. Bu durum onların Twitter’dan kovulmasını hızlandırdı. Grup tarafından yapılan açıklamalarda yapılanların kesinlikle haksızlık olduğu vurgulandı. Twitter bu ve buna benzer çok fazla aşırı sağcı grubu engelledi.

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