Twitter'a Siber Saldırı Güvenlik Kaygılarını Arttırdı

Twitter ve en çok takip edilen kişilerin hesaplarına yönelik siber saldırı, özellikle ABD'deki başkanlık seçimleri öncesinde, sosyal medya platformunun ne ölçüde güvenli ve dayanıklı olduğu konusunda soru işareti yarattı.

Twitter'dan dün geç saatlerde yapılan açıklamada siber korsanların Demokrat Partili başkan adayı Joe Biden, eski Başkan Barack Obama, televizyon yıldızı Kim Kardashian ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın hesaplarını kontrol altına almak için, Twitter çalışanlarının kullanıcı adı ve şifrelerini ele geçirdikleri bildirildi.

Twitter, paylaştığı bir dizi mesaj ile ''Dahili sistem ve araçlarımıza erişimi bulunan bazı çalışanlarımızı hedef almayı başaran kişiler tarafından düzenlenen, eşgüdümlü sosyal mühendislik saldırısı olduğuna inandığımız bir durum tespit ettik'' açıklamasında bulundu.

Twitter'a göre siber korsanlar daha sonra bu erişimi kullanarak aralarında resmi hesapların da bulunduğu tanınmış çok sayıda kişinin hesaplarının kontrolunu ele geçirerek bu hesaplardan tweet paylaştı.