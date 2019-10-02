Twitter'da Dünya Genelinde Bağlantı Sorunları Yaşandı

Sosyal medya platformu Twitter’da bugün bağlantı sorunları yaşandı. Şirketten yapılan açıklamada Twitter şirketinin yönetim platformu TweetDeck’ta sorunlar olduğu belirtildi. Sorun nedeniyle dünya genelinde binlerce kişinin Twitter erişiminde sorunlar yaşadığı ifade edildi.
Sorunun ayrıntısına ilişkin detay verilmeyen açıklamada, "Tweet atmakta, uyarıları görmekte yada doğrudan mesajlarını okumakta sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Sorun üzerinde çalışıyoruz ve kısa sürede normale dönmeli" ifadeleri kullanıldı.
Outage.report isimli sosyal media takip şirketi de Twitter’da yaşanan sorundan Japonya, Kanada ve Hindistan’daki kullancıların etkilendiğini belirtti.
Twitter şirketi daha önce Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, sosyal medya takibi yapan firmalar ve yazılım geliştiricilerin kullandığı, TweetDeck platformunda bazı sorunlar olduğuna dair araştırmalar yürüttüklerini ifade etmişti.
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